Bird in Flight запустил историческое издание WAS

Об этом в социальной сети Facebook сообщил главный редактор Bird in Flight Евгений Сафонов.

"Зачали в декабре. Еще вынашивали, уже полюбили. Принимайте", - написал он.

Раньше журнал работал в тихом режиме. В основном в социальных сетях, а сегодня его создатели официально запустили сайт.

"Можно бесконечно делать три вещи: смотреть на огонь; чесать, где чешется; читать о самых ярких персонажах и впечатляющих событиях в истории человечества", - говорится на страничке журнала в Facebook.

Главным редактором издания будет Иван Сияк, который до этого работал в Bird in Flight.

В журнале уже можно прочитать историю англичанина, который умер и обманул Гитлера, материал о том, что писали на стенах тюрьмы НКВД в Германии, как Пикассо разлюбил свою украинскую жену и другое.

Больше подробностей о журнале WAS читайте позже на «Телекритике».