Bihus.info готовит новую ТВ-программу − о невыполненных обещаниях политиков

Команда группы антикоррупционных и информационных проектов Bihus.info снимает новый телевизионный проект «Игра слов», в котором журналисты напомнят политикам об их невыполненных обещаниях.

Как сообщается на сайте Bihus.info, программа, первый выпуск который запланирован на ноябрь, будет выходить на телеканала «24». Ее идея – объединить два параллельных мира – мир политических лозунгов и реальную жизнь, в которой эти лозунги забывают, как только выключаются телекамеры, а также напомнить властям о персональной ответственности за их обещания.

Ведущей и главным редактором «Игры слов» стала Алиса Юрченко. "Мы немного устали от двойных стандартов, когда перед телекамерами политические лидеры обещают бороться со схемами, а потом поощряют тех, благодаря кому эти схемы существуют. Поэтому мы решили не ограничиваться расследованиями, а напоминать представителям власти их собственные слова и показывать, где они расходятся с поступками", – говорит она.

Программа создается в партнерстве с каналом «24» и фактчекинговим проектом VoxCheck (в одноименной рубрике телепроекта эксперты-фактчекеры будут проверять выбранные журналистами высказывания политиков и отделяют ложь и манипуляции от правды), а реализуется при поддержке Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy).

Фото: bihus.info