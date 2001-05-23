bigmir сегодня празднует свое совершеннолетие

Прожить 18 лет в украинском информационном пространстве, согласитесь, почетно. Сегодня такими успехами может похвататься далеко не каждый украинский онлайн-ресурс. «Телекритика» предлагает вспомнить, чем нам запомнился bigmir)net за эти годы.
В украинском интернет-пространстве ресурс с названием bigmir)net появился в далеком 2000 году –простой дизайн интерфейса, много новостей с кричащими заголовками и буквально несколько самых нужных рубрик – новости Украины, мира и шоу-бизнеса. Этот ресурс стал детищем достаточно амбициозного на то время директора компании SputnikMedia.net Джеда Сандена. Из-за агрессивной рекламы и активной работе региональных рекламных менеджеров сайт активно набирает популярность и буквально за полгода выходит в топ интернет-ресурсов на украинском сегменте на ряду с Ping и Rambler.
Основная составляющая его успеха – скандальный рейтинг сайтов от bigmir)net, о котором еще годами будут писать СМИ. Дело в том, что по мнению журналистовместа в рейтинге bigmir)net были завышенными и не соответствовали действительности. Помимо, привила и принципы участия сайтов в рейтинге bigmir)net практически дословно повторяли ранее существующий рейтинг на Ping.
Вскоре рейтинг от bigmir)net еще всплывет в СМИ. К примеру, в 2007 году журналисты «Украинской правды» обратят внимание на то, что из рейтинга в категории «политика» исчезнет сайт «Партии регионов». Проведя небольшое расследование, журналисты пришли к выводу, что причиной исчезновения сайта стало то, что команда Виктора Федоровича использовала так называемую «накрутку» просмотров, чтобы повысить рейтинг сайта своей партии.
Некий спад популярности bigmir)net отметился после того, как в 2007 году поисковая система Яндекс открыла поиск по местным сайтам. В этом же году на украинский рынок зашел и Google. А вот главный конкурент bigmir)net до 2014 года Mail.ru вышел на украинский рынок в 2008.
Сегодня портал включает в себя информационные разделы, такие, как Ivona, Спорт, Афиша, Финансы, Техно и другие. А также сервисы – Рейтинг сайтов, Почта, Погода. По данным из открытых источников bigmir)net с 2013 года входит в холдинг UMH Digital (UMH group), который в том же году Петр Порошенко и Борис Ложкин продали (99,9% акций) бизнесмену Сергею Курченко.
Если же говорить о статистике, то по данным bigmir)net, сайт читают в 218 странах, из 14 943 населенных пункта по всему миру. К слову из Украины ресурс посещают только 43% посетителей. 57% – из стран Европейского союза, бывшего СНГ, а также из экзотических стран, таких, как и Гвинея Бисау или Уганда. Разработчики портала также уточняют, что вУкраине сайт наиболее популярен в центральной части и юго-восточных областях. После Киева (20% посетителей) и его области больше всего сайт посещают жители Днепропетровской и Харьковской областей.
В среднем в месяц у сайта более 6 миллионов пользователей, которые совершают более 43 млн просмотров страниц, – добавили в bigmir)net. Также в честь юбилея bigmir)net анонсировал, что в ближайшее время готовит крупное изменение, которое принесет удобство пользователям и новый возможности рекламодателям.
Ну же посмотрим. Редакция «Телекритики» желает bigmir)net успехов и вдохновения.