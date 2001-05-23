bigmir)net сегодня празднует свое совершеннолетие

В украинском интернет-пространстве ресурс с названием bigmir)net появился в далеком 2000 году –простой дизайн интерфейса, много новостей с кричащими заголовками и буквально несколько самых нужных рубрик – новости Украины, мира и шоу-бизнеса. Этот ресурс стал детищем достаточно амбициозного на то время директора компании SputnikMedia.net Джеда Сандена. Из-за агрессивной рекламы и активной работе региональных рекламных менеджеров сайт активно набирает популярность и буквально за полгода выходит в топ интернет-ресурсов на украинском сегменте на ряду с Ping и Rambler.

Основная составляющая его успеха – скандальный рейтинг сайтов от bigmir)net, о котором еще годами будут писать СМИ. Дело в том, что по мнению журналистовместа в рейтинге bigmir)net были завышенными и не соответствовали действительности. Помимо, привила и принципы участия сайтов в рейтинге bigmir)net практически дословно повторяли ранее существующий рейтинг на Ping.

Вскоре рейтинг от bigmir)net еще всплывет в СМИ. К примеру, в 2007 году журналисты «Украинской правды» обратят внимание на то, что из рейтинга в категории «политика» исчезнет сайт «Партии регионов». Проведя небольшое расследование, журналисты пришли к выводу, что причиной исчезновения сайта стало то, что команда Виктора Федоровича использовала так называемую «накрутку» просмотров, чтобы повысить рейтинг сайта своей партии.

Некий спад популярности bigmir)net отметился после того, как в 2007 году поисковая система Яндекс открыла поиск по местным сайтам. В этом же году на украинский рынок зашел и Google. А вот главный конкурент bigmir)net до 2014 года Mail.ru вышел на украинский рынок в 2008.