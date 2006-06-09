Без изменений: Нацсовет начал процесс отключения «аналога»

Согласно Плану использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины от 09.06.2006 № 815, аналоговое телевизионное вещание в Киеве и Кировоградской области будет отключено уже через шесть дней. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня приступил к оформлению этой процедуры.

На сегодняшнем заседании Нацсовет постановил, что переоформить лицензии и исключить из них те каналы вещания, которые подлежат выключению, должны следующие телекомпании: – ООО «ТРК «Студия 1+1», г. Киев (логотип «1+1»); – ЗАО «ТК «Интер», г. Киев (логотип «ИНТЕР»); – ООО «МК ТРК» (ICTV), г. Киев (логотип «ICTV»); – ООО «Новый канал», г. Киев (логотип «Н»); – ООО «ТРК "Украина"», г. Мариуполь, Донецкая обл. (логотип «Украина»); – ООО «ТК СТБ», г. Киев (логотип «С – Возможно все!»); – ЗАО «ТК «ТЕТ», г. Киев (логотип «ТЕТ»); – ООО «ТС «Служба информации», г. Киев (логотип «НТН»); – ООО «ТЕЛЕОДИН», г. Киев (логотип «М1»); – ООО «ТРК "Экспресс-информ"», г. Киев (логотип «5+»); – ООО «ТРО "Мульти медиа сервис"», г. Киев (логотип «К1»); – ООО «ТК «Прямой», г. Киев (логотип «ПРЯМОЙ»); – ООО «ТК "Мега"», г. Киев (логотип «М»); – ООО «ТРК "TTV"», г. Кропивницкий (логотип «TTV»); – КП КГС «Телекомпания "Киев"», г. Киев, (логотип «Киев TV»). Заявления на переоформление лицензий компании должны подать регулятору в течение месяца.