ТЕЛЕКРИТИКА

Без изменений: Нацсовет начал процесс отключения «аналога»

Бизнес

Согласно Плану использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины от 09.06.2006 № 815, аналоговое телевизионное вещание в Киеве и Кировоградской области будет отключено уже через шесть дней. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня приступил к оформлению этой процедуры.


На сегодняшнем заседании Нацсовет постановил, что переоформить лицензии и исключить из них те каналы вещания, которые подлежат выключению, должны следующие телекомпании:

– ООО «ТРК «Студия 1+1», г. Киев (логотип «1+1»);

– ЗАО «ТК «Интер», г. Киев (логотип «ИНТЕР»);

– ООО «МК ТРК» (ICTV), г. Киев (логотип «ICTV»);

– ООО «Новый канал», г. Киев (логотип «Н»);

– ООО «ТРК "Украина"», г. Мариуполь, Донецкая обл. (логотип «Украина»);

– ООО «ТК СТБ», г. Киев (логотип «С – Возможно все!»);

– ЗАО «ТК «ТЕТ», г. Киев (логотип «ТЕТ»);

– ООО «ТС «Служба информации», г. Киев (логотип «НТН»);

– ООО «ТЕЛЕОДИН», г. Киев (логотип «М1»);

– ООО «ТРК "Экспресс-информ"», г. Киев (логотип «5+»);

– ООО «ТРО "Мульти медиа сервис"», г. Киев (логотип «К1»);

– ООО «ТК «Прямой», г. Киев (логотип «ПРЯМОЙ»);

– ООО «ТК "Мега"», г. Киев (логотип «М»);

– ООО «ТРК "TTV"», г. Кропивницкий (логотип «TTV»);

– КП КГС «Телекомпания "Киев"», г. Киев, (логотип «Киев TV»).

Заявления на переоформление лицензий компании должны подать регулятору в течение месяца.

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