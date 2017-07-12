Бесплатных статей на сайте New York Times стало меньше

Американская ежедневная газета The New York Times вдвое (с десяти до пяти) сократилколичество статей, которые пользователи могут бесплатно читать на ее сайте в течение месяца.
Агентство Bloomberg отмечает, что это первое серьезное изменение в модели платного доступа NYT за последние пять лет. На такой шаг издание идет, чтобы увеличить количество подписчиков, которые платят за его контент.
Стоимость подписки, которая дает неограниченный доступ к материалам газеты на сайте и во всех новостных приложениях, составляет $15 в месяц.
По словам исполнительного вице-президента и главного исполнительного директора New York Times Co. Мередит Левиен, сейчас подходящий момент для таких экспериментов, поскольку спрос на журналистику находится на рекордно высоком уровне. "Мы считаем, что это хорошие условия для того, чтобы продемонстрировать людям, что качественная журналистика – это то, за что нужно платить", – добавила она.
Напомним, в конце 2016 года в New York Times говорили, что зарабатывают на подписке больше, чем на рекламе. На тот момент у газеты было более 1 млн цифровых подписчиков во всем мире, и их число постоянно росло.
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