«Бесконечная любовь»: почему телеканал ATR незаконно транслирует сериал, а Нацсовет молчит

Как известно, сериал шел на телеканале «1+1» осенью 2017 года. Партнеры канала заверили, что не предоставляли прав на публичное сообщение сериала никакому другому каналу, который не входит в группу «1+1 медиа». Соответственно, показ телесериала на телеканале ATR происходит с нарушением имущественного авторского права как производителя сериала и собственника прав на фильм в других странах, так и телеканала «1+1».

Государственное агентство Украины по вопросам кино до сих пор не проверило наличие прокатного удостоверения у телеканала АТR, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в течение недели, с 28 июня, не обращал внимания на пиратскую трансляцию сериала и нарушение прав украинского и турецкого правообладателей. Полное отсутствие реакции государственных регуляторов на очевидные нарушения (при этом пристальное внимание к другим каналам, которые не демонстрирует пропрезидентскую политику) позволяет говорить нам о политике двойных стандартов двух ведомств.

«1+1 медиа» обращается к Госкино и Нацсовету с требованием разъяснить, каким образом такая ситуация стала возможной и какие санкции будут приняты в отношении телеканала ATR, а также сотрудников ведомств, которые продемонстрировали подобный непрофессионализм.

Группа «1+1 медиа» направила претензию руководству телеканала ATR с требованием немедленно прекратить трансляцию телесериала «Бесконечная любовь» и напомнила, что использование объекта авторского права путем его публичного сообщения без согласия лица, которое имеет имущественное авторское право, и без уплаты авторского вознаграждения является основанием обращения в суд и выплаты компенсации в размере от 37 230 до 186 150 000 гривен.

Группа «1+1 медиа» обращает внимание государственного регулятора на этот факт и просит осуществить проверку ООО «Телевізійна компанія "Атлант-СВ"» с целью фиксаций нарушений и принятия предусмотренных законом мер.

Напоминаем, что в 2016 году телерадиокомпания «Студия 1+1» уже обращалась с претензией к ООО «Телевізійна компанія "Атлант-СВ"» по поводу незаконного сообщения художественного фильма «Операция "Валькирия"», который также демонстрировался в эфире телеканала ATR без разрешения собственника прав.