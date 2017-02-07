Бен Уильямс из Adblock Plus – о том, выживет ли реклама в интернете будущего: AIN.UA

Согласно исследованию GWI, только около 48% владельцев мобильных в США вообще знают о том, что рекламу на мобильных можно блокировать. В то же время, каждый третий говорит о том, что реклама его раздражает. Так что им точно нужна эта технология, они просто не знают о ее существовании.

У нас в Германии было шесть судебных разбирательств с компаниями, зарабатывающими на рекламе, большинство из них все еще продолжаются. Мы выиграли все дела, сейчас на них подали апелляцию. Мне кажется, нам удалось выиграть, поскольку мы делали акцент на том, что это право пользователя — блокировать рекламу, и судьи также понимали это. Точка зрения обвиняющей стороны всегда одна и та же: они хотят, чтобы суд признал нелегальной блокировку рекламы у них на сайте. С нами судились, к примеру, Axel Springer и Spiegel.

Поисковая реклама Google попала в белые списки нашей системы допустимой рекламы (acceptable ads system). Сейчас наш основной источник дохода — проверка рекламы, которая попадает в белые списки.

На рынке мы можем видеть два типа софта: полную блокировку, что мне кажется деструктивным подходом, и выборочную — то, что мы пытаемся развивать через систему допустимой рекламы, когда некоторые рекламные объявления пропускаются сквозь блокировку. Сейчас в этой программе участвуют AdBlock Plus, AdBlock и Crystal, и мы надеемся, другие присоединятся к нам.

Мне кажется, блокировщики помогают росту интернет-рынка. Хотя со мной не согласится ни один интернет-маркетолог. То, чего удалось добиться блокировщикам, — они дали пользователю право голоса.