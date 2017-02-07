Бен Уильямс из Adblock Plus – о том, выживет ли реклама в интернете будущего: AIN.UA

Мировые доходы от интернет-рекламы исчисляются миллиардами, в то же время около миллиарда пользователей уже загрузили себе блокировщик рекламы. Один из самых узнаваемых продуктов такого типа – Adblock Plus, призывает пользователей гулять по сети «без назойливой рекламы».
В интервью интернет-изданию AIN.UA операционный директор компании Eyeo, которая является разработчиком Adblock Plus, Бен Уильямс рассказал о том, как сейчас развиваются программы-блокировщики рекламы, как они уживаются с рекламными гигантами, а также о том, выживет ли реклама в интернете будущего.
Мы публикуем самые интересные его высказывания.
Блокировщики рекламы на десктопах скорее всего никогда не достигнут проникновения свыше 40% — и это сам по себе уже высокий показатель. Но аудитория мобильных — это зеленая зона возможностей.
Если бы я позволил себе поспекулировать, я бы сказал, что многие просто еще не в курсе о том, что рекламу в онлайне можно блокировать. Все «технари», конечно, уже знают о блокировщиках и используют их. Но люди, не особенно увлекающиеся технологиями, не знают, что это возможно. Так что для нас — это коммуникационный и маркетинговый вызов, рассказать о нас тем, кто о нас не знает.
«Интернет-устройство воспринимается как что-то более приватное, чем ТВ, что-то вроде собственного авто. Сложно смириться с вторжением в личное пространство. Поэтому пользователи и обратились к блокировщикам»
Согласно исследованию GWI, только около 48% владельцев мобильных в США вообще знают о том, что рекламу на мобильных можно блокировать. В то же время, каждый третий говорит о том, что реклама его раздражает. Так что им точно нужна эта технология, они просто не знают о ее существовании.
У нас в Германии было шесть судебных разбирательств с компаниями, зарабатывающими на рекламе, большинство из них все еще продолжаются. Мы выиграли все дела, сейчас на них подали апелляцию. Мне кажется, нам удалось выиграть, поскольку мы делали акцент на том, что это право пользователя — блокировать рекламу, и судьи также понимали это. Точка зрения обвиняющей стороны всегда одна и та же: они хотят, чтобы суд признал нелегальной блокировку рекламы у них на сайте. С нами судились, к примеру, Axel Springer и Spiegel.
Поисковая реклама Google попала в белые списки нашей системы допустимой рекламы (acceptable ads system). Сейчас наш основной источник дохода — проверка рекламы, которая попадает в белые списки.
На рынке мы можем видеть два типа софта: полную блокировку, что мне кажется деструктивным подходом, и выборочную — то, что мы пытаемся развивать через систему допустимой рекламы, когда некоторые рекламные объявления пропускаются сквозь блокировку. Сейчас в этой программе участвуют AdBlock Plus, AdBlock и Crystal, и мы надеемся, другие присоединятся к нам.
Мне кажется, блокировщики помогают росту интернет-рынка. Хотя со мной не согласится ни один интернет-маркетолог. То, чего удалось добиться блокировщикам, — они дали пользователю право голоса.
Мы иногда забываем, что интернет начинался как пространство без рекламы — реклама появилась позже. И оказалось, что она может по-настоящему раздражать, потреблять много трафика, преследовать людей повсюду. И когда пользователи обратили на нее внимание, они подумали: "ОК, это не ТВ или журнал, я ведь могу вооружиться против этого". Ведь интернет-устройство обычно воспринимается как что-то более приватное, чем телевидение, что-то вроде собственной машины. Сложно смириться с вторжением в свое личное пространство. Поэтому пользователи и обратились к блокировщикам. И это заставило индустрию внести свои коррективы.
Реклама — это гибкая, постоянно меняющаяся индустрия. И нам кажется, лучший подход к этим изменениям — допустимая реклама, с которой мы работаем. Подводя итог, мне кажется, что блокировщики на самом деле улучшили интернет.
Мне кажется, в будущем сформируется две экосистемы. Первая — сообщество пользователей, которые не блокируют рекламу, они останутся большинством в интернете. И вторая — пользователи блокировщиков, которых будет около 30-40%. И один из способов показывать им рекламу: менять формат. Меньше рекламы на странице, что в теории может означать, что цены на такую рекламу вырастут.
Что мы пытаемся реализовать в программе допустимой рекламы, так это донести до пользователя: вы больше не столкнетесь с таким, реклама не будет слишком крупной или слишком мельтешащей. Вместо 10 объявлений и 30 отслеживающих скриптов на страницу вы получите два объявления и ни одного скрипта. Но это — только первая часть. Мы сейчас разрабатываем Flatter — это система микроплатежей. Создатели контента могут встроить в сайт одну строчку кода и начнут получать деньги от вовлечения пользователей автоматически.
«Не думаю, что модели монетизации вроде платного доступа или платной подписки полезны интернету»
Интернету действительно нужен какой-то еще тип монетизации, кроме онлайн-рекламы. И если онлайн-рекламы станет меньше, маркетологам не придется прибегать к ухищрениям, чтобы привлечь внимание клиентов, реклама будет продаваться по более высокой цене.
Альтернативной моделью могли бы стать микротранзакции. Например, пользователь помещает на счет определенную сумму денег, а в конце месяца они пропорционально распределяются по сайтам, куда он чаще всего ходил.
Думаю, в будущем мы увидим больше селективной блокировки рекламы, рост систем микроплатежей. Не думаю, что модели монетизации вроде платного доступа или платной подписки полезны интернету. Надеюсь, паблишеры смогут зарабатывать на микротранзакциях больше, чем они сейчас зарабатывают на подписках.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания.
Главное фото: Adblockplus.org
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