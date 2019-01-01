Белый дом ужесточает правила для журналистов после конфликта с CNN

После конфликта с репортером CNN Джимом Акостой администрация президента США вводит новые правила для журналистов во время пресс-конференций в Белом доме. Об этом в понедельник, 19 ноября, заявила в Вашингтоне пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс, пишет DW.

По ее словам, отныне каждому журналисту будет разрешено задавать лишь один вопрос, дополнительные вопросы будут возможны только после одобрения президента. Несоблюдение новых правил грозит лишением аккредитации, подчеркнула Сандерс.

В правовом споре с CNN Белый дом принял решение уступить, и аккредитация Джима Акосты полностью восстановлена, сообщила Сара Сандерс. После этого CNN отозвала свой иск против Трампа и нескольких сотрудников его администрации, поданный 13 ноября в федеральный суд в Вашингтоне.

Ранее, 16 ноября, суд своим решением обязал Белый дом временно восстановить аккредитацию Акосте до вынесения окончательного вердикта по иску медиакомпании. Теперь статус временной аккредитации вновь изменен на постоянный, однако Сандерс пригрозила журналисту CNN, что в случае несоблюдения им новых «установленных правил» поведения аккредитация может быть отозвана вновь.

Конфликт между Акостой и Трампом произошел 7 ноября во время пресс-конференции, когда Трампу не понравился заданный Акостой вопрос по поводу «каравана мигрантов», а также его попытка напомнить главе государства о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. После этого Трамп назвал журналистов CNN «врагами народа», а вскоре после этого репортера лишили аккредитации.