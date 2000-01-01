Бегущие по лезвию: как украинские каналы выполняют языковые квоты

Прошел месяц с момента, когда языковые квоты на украинском ТВ заработали в полную силу – должно быть 75% украиноязычного контента в слоте 07:00–22:00 (отдельно для 07:00–18:00 и 18:00–22:00). Многие каналы рапортовали о своей полной готовности к этому дню, кто-то был готов давно, кто-то менял эфирную сетку в срочном порядке, но в целом громких скандалов ничего не предвещало. Пришло время посмотреть, как прошел первый месяц действия квот.
Небольшая ремарка. Передачи с закадровым голосом учтены как русскоязычный продукт, так как Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на их счет пока разъяснений не давал.
На первом месте по количеству русскоязычного контента оказался телеканал «Украина». И это не удивительно, ведь он до сих пор показывает много русскоязычных сериалов, которые по будням выходят в вечернем прайме, а на выходных повторяются с утра. На минувшей неделе «Украина» транслировала пять таких сериалов. И получается, что русскоязычного контента в период с 07:00 до 18:00 за прошедший месяц со старта квот на канале было 23,73%, а в вечернем прайме – чуть меньше – 22,96%.
На втором месте оказался канал НТН, который традиционно показывает много российского и советского кино, по будням – чаще всего с утра и в обед, а на выходных – вечером. Итого, с 07:00 до 18:00 – 22,13% русскоязычного контента, вечерний прайм – 16,75%.
На третьем месте внезапно оказался канал ICTV, который подвели его самые рейтинговые передачи и сериалы, например, «Пес» и «Дизель Шоу»: с 07:00 до 18:00 – 21,76% русского языка, а вечером – 14,93%.
Только на четвертом месте по русскоязычности находится «Интер», на счет которого были самые большие опасения. Канал даже извинялся перед своей аудиторией за смену языка передач. Но эфирную сетку «Интер» изменил достаточно радикально и кроме привычных советских и российских фильмов с момента вступления в силу квот показывал на выходных то «Аббатство Даунтон», то американского «Доктора Живаго» 1965 года. В целом, канал все еще транслирует много русскоязычного контента, но за цифрами следит. С 07:00 до 18:00 – 18,1% русского языка, а в вечернем прайме – 16,88%.
На пятом месте – СТБ. Из русскоязычного осталось пару передач, таких как «Следствие ведут экстрасенсы», и иногда проскакивает советское кино. С 07:00 до 18:00 русского языка почти нет – 9,3%, а в вечернем прайме он мелькает чаще – 17,95%. Но, надо сказать, количество русского языка на СТБ кардинально изменилось уже к прошлой неделе, с 07:00 до 18:00 – 1,31%.
Аналогичная ситуация и с «Новым каналом» (шестое место). В целом там хорошо поработали над украинизацией контента, и из русскоязычных передач остался фактически только «Ревизор». С 07:00 до 18:00 – 6,58%, в вечернем прайме – 13,95%.
И замыкает наш список канал «1+1». Из основных русскоязычных передач – «Вечерний квартал» и «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым». Но в целом процент русского языка крайне невелик. С 07:00 до 18:00 – 5,2%, в вечернем прайме – 8,52%.
О чем нам говорят эти цифры? Работают ли языковые квоты? Как посмотреть. С одной стороны, конечно, никому не хочется платить штраф, поэтому установленную отметку в 25% не пересек ни один канал. Но некоторые каналы продолжают на ней балансировать, показывая столько русскоязычного контента, сколько позволяет закон, но не меньше. Был бы рубеж в 30%, показывали бы 29% передач на русском. Был бы 40% – показывали бы 39%. Да, конечно, какие-то авторские передачи перевести просто невозможно, особенно юмористические, как «Вечерний квартал» или «Дизель Шоу». Но над сериалами, например, поработать можно.
То есть формально квоты работают. Но в перспективе оказывается, что нет никаких механизмов, позволяющих заставить каналы существенно поменять эфирную политику. Квоты просто кладут эфирные сетки на прокрустово ложе, загоняют в железные рамки. Но никакого стимула к развитию пока не дают.
«Телекритика» продолжит следить за ситуацией. И не только – в ближайшее время мы подготовим более широкую аналитику о квотировании и проведем круглый стол, к участию в котором будут приглашены эксперты в этой сфере.
Для коллажа были использованы фото gettyimages и кадры: https://www.youtube.com/watch?v=gCcx85zbxz4 TM & © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. © 2000 Twentieth Century Fox