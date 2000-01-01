Бегущие по лезвию: как украинские каналы выполняют языковые квоты

О чем нам говорят эти цифры? Работают ли языковые квоты? Как посмотреть. С одной стороны, конечно, никому не хочется платить штраф, поэтому установленную отметку в 25% не пересек ни один канал. Но некоторые каналы продолжают на ней балансировать, показывая столько русскоязычного контента, сколько позволяет закон, но не меньше. Был бы рубеж в 30%, показывали бы 29% передач на русском. Был бы 40% – показывали бы 39%. Да, конечно, какие-то авторские передачи перевести просто невозможно, особенно юмористические, как «Вечерний квартал» или «Дизель Шоу». Но над сериалами, например, поработать можно.

То есть формально квоты работают. Но в перспективе оказывается, что нет никаких механизмов, позволяющих заставить каналы существенно поменять эфирную политику. Квоты просто кладут эфирные сетки на прокрустово ложе, загоняют в железные рамки. Но никакого стимула к развитию пока не дают.

«Телекритика» продолжит следить за ситуацией. И не только – в ближайшее время мы подготовим более широкую аналитику о квотировании и проведем круглый стол, к участию в котором будут приглашены эксперты в этой сфере.