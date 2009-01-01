Бедный Спейси и безумно богатые азиаты: бокс-офис США за прошедший уик-энд

На первом месте по заработкам на прошлой неделе оказался фильм режиссера Джона Чу («Шаг вперед 2») Crazy Rich Asians. Лента об американке азиатского происхождения по имени Рэйчел Чу за первые выходные в прокате собрала $26 млн. По сюжету, девушка со своим парнем едет на свадьбу друзей в Сингапур, где, к своему удивлению, обнаруживает, что ее возлюбленный – выходец из неприлично богатой семьи, за которого хотят выйти замуж все местные девчонки.

Вторым в десятке самых успешных лент прошлого уик-энда стал лидер позапрошлых выходных – «Мег: Монстр глубины». История о палеонтологе Джонасе Тэйлоре (Джейсон Стэтхем) и морском чудовище заработала на этот раз $21 млн.

На третьем месте оказался фильм «22 мили» с Марком Уолбергом и Рондой Раузи в главных ролях. За первые выходные лента собрала $13 млн. По сюжету фильма, суперагентам ЦРУ нужно вывезти из Индонезии полицейского, который владеет информацией о главных коррупционерах среди политиков.