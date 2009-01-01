Бедный Спейси и безумно богатые азиаты: бокс-офис США за прошедший уик-энд

Вчера мы писали, что фильм «Клуб молодых миллиардеров» с Кевином Спейси побил кассовый антирекорд в США. А вот триумфатором прошлого уик-энда стала премьера «Безумно богатые азиаты», которая, тем не менее, заработала в прокате не самую заоблачную сумму.
На первом месте по заработкам на прошлой неделе оказался фильм режиссера Джона Чу («Шаг вперед 2») Crazy Rich Asians. Лента об американке азиатского происхождения по имени Рэйчел Чу за первые выходные в прокате собрала $26 млн. По сюжету, девушка со своим парнем едет на свадьбу друзей в Сингапур, где, к своему удивлению, обнаруживает, что ее возлюбленный – выходец из неприлично богатой семьи, за которого хотят выйти замуж все местные девчонки.
Вторым в десятке самых успешных лент прошлого уик-энда стал лидер позапрошлых выходных – «Мег: Монстр глубины». История о палеонтологе Джонасе Тэйлоре (Джейсон Стэтхем) и морском чудовище заработала на этот раз $21 млн.
На третьем месте оказался фильм «22 мили» с Марком Уолбергом и Рондой Раузи в главных ролях. За первые выходные лента собрала $13 млн. По сюжету фильма, суперагентам ЦРУ нужно вывезти из Индонезии полицейского, который владеет информацией о главных коррупционерах среди политиков.
Четвертую неделю первую десятку самых кассовых не покидает лента «Миссия невыполнима: Последствия». С 17 по 19 августа ей удалось заработать в прокате $10,7 млн.
На прошлых выходных состоялась премьера драмы Альберта Хьюза «Альфа», принесшая создателям $10,3 млн. Лента рассказывает об истории одинокого человека, жившего пару десятков лет назад на холодной и не очень приветливой Земле.
Шестую строчку занимает картина «Кристофер Робин», которая за третьи выходные в прокате заработала $8,8 млн.За ней следует комедия «Черный клановец» ($7,3 млн), ужастик «Слендермен» ($4,8 млн), анимационная лента «Монстры на каникулах 3» ($3,7 млн) и мюзикл Mamma Mia! Here we go again ($3,4 млн).
В рейтинге бокс-офисов за прошедшие выходные фильм лКлуб молодых миллиардеров» с Кевином Спейси не попал даже в первую сотню. В США лента вышла в прокат всего на 10 экранах, а на премьеру пришло пару десятков человек, что принесло фильму доход в $126 в домашнем прокате. Тем не менее сборы картины в мире – $1 478 436 – хоть как-то спасли ее от полного провала.