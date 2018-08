Бедный Спейси и безумно богатые азиаты: бокс-офис США за прошедший уик-энд

Четвертую неделю первую десятку самых кассовых не покидает лента «Миссия невыполнима: Последствия». С 17 по 19 августа ей удалось заработать в прокате $10,7 млн.

На прошлых выходных состоялась премьера драмы Альберта Хьюза «Альфа», принесшая создателям $10,3 млн. Лента рассказывает об истории одинокого человека, жившего пару десятков лет назад на холодной и не очень приветливой Земле.

Шестую строчку занимает картина «Кристофер Робин», которая за третьи выходные в прокате заработала $8,8 млн.За ней следует комедия «Черный клановец» ($7,3 млн), ужастик «Слендермен» ($4,8 млн), анимационная лента «Монстры на каникулах 3» ($3,7 млн) и мюзикл Mamma Mia! Here we go again ($3,4 млн).

В рейтинге бокс-офисов за прошедшие выходные фильм лКлуб молодых миллиардеров» с Кевином Спейси не попал даже в первую сотню. В США лента вышла в прокат всего на 10 экранах, а на премьеру пришло пару десятков человек, что принесло фильму доход в $126 в домашнем прокате. Тем не менее сборы картины в мире – $1 478 436 – хоть как-то спасли ее от полного провала.