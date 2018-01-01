BBC поделилась первыми результатами проекта с пользовательским контентом

Как заявляют в официальном блоге BBC, формат проекта стал очень популярен в соцсетях, а страницу BBC Ideas на сайте издания посещают около 450 000 человек в неделю.

«Мы выяснили, что люди смотрят больше одного видео в плейлисте за раз. Это действительно обнадеживает нас и заставляет продолжать развивать проект. Высокие показатели просмотров в плейлисте показывают, что BBC Ideas удовлетворяет спрос людей на продуманный контент в сегодняшей среде кликбейта», – пишут авторы блога.