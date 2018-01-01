BBC поделилась первыми результатами проекта с пользовательским контентом

В январе этого года на сайте службы новостей появился раздел BBC Ideas. В рамках проекта читатели могли публиковать собственный видеоконтент на любую выбранную тему. Компания поделилась результатами работы проекта за первое полугодие 2018-го.
За полгода в BBC Ideas пользователи опубликовали 250 видео на различные темы, начиная от антропологии и заканчивая комическими стендапам. В проекте есть короткое видео под названием «Должны ли мы все писать на китайском» или ролик с заголовком «Являются ли попытки предсказать будущее пустой тратой времени?».
Как заявляют в официальном блоге BBC, формат проекта стал очень популярен в соцсетях, а страницу BBC Ideas на сайте издания посещают около 450 000 человек в неделю.
«Мы выяснили, что люди смотрят больше одного видео в плейлисте за раз. Это действительно обнадеживает нас и заставляет продолжать развивать проект. Высокие показатели просмотров в плейлисте показывают, что BBC Ideas удовлетворяет спрос людей на продуманный контент в сегодняшей среде кликбейта», – пишут авторы блога.
На данный момент дальнейшая судьба BBC Ideas неизвестна. Первый этап тестирования формата закончится в 2019 году.