ТЕЛЕКРИТИКА

Бабченко, Казанский, Мусаева, Мацарский и Яковина стали ведущими канала ATR

Бизнес

Крымскотатарский телеканал ATR в новом сезоне пополнил свою команду новыми ведущими. Об этом в своем Facebook сообщила его генеральный продюсер Кристина Бондаренко.

Ими сталиглавный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева, российский журналист Аркадий Бабченко, теле- и радиоведущий, журналист журнала «Новое время» Иван Яковина, журналист «Українського тижня» Денис Казанский, теле- и радиоведущий Юрий Мацарский и журналист «Українського радіо» Олег Борисов.

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Напомним, Кристина Бондаренко сталагенпродюсером ATR в начале июля. Тогда же она анонсировала полное переформатирование телеканала. А уже в конце июля Нацсовет по телевидению и радиовещанию  разрешил  каналу сменить формат вещания с информационно-аналитического с фильмопоказом на информационно-просветительский.

Фото: Facebook Кристины Бондаренко

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