Бабченко, Казанский, Мусаева, Мацарский и Яковина стали ведущими канала ATR

Крымскотатарский телеканал ATR в новом сезоне пополнил свою команду новыми ведущими. Об этом в своем Facebook сообщила его генеральный продюсер Кристина Бондаренко.

Ими сталиглавный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева, российский журналист Аркадий Бабченко, теле- и радиоведущий, журналист журнала «Новое время» Иван Яковина, журналист «Українського тижня» Денис Казанский, теле- и радиоведущий Юрий Мацарский и журналист «Українського радіо» Олег Борисов.