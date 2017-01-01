Авторский проект Лещенко стартует на канале «24» 20 апреля

Экс-журналист, а ныне народный депутат Сергей Лещенко будет вести видеоблоги на телеканале «24». Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Начинаю вести видеоблоги на «24-м» канале. У коррупционеров и барыг будет гореть земля под ногами", - написал он.
Начинаю вести видеоблоги на 24 канале @24tvua. У коррупционеров и барыг будет гореть земля под ногами pic.twitter.com/LMMP7MYayl— Leshchenko (@Leshchenkos) 18 апреля 2017 г.
Как рассказали «Телекритике» на телеканале «24», Лещенко будет вести свой авторский проект, рабочее название которого - «Честная политика». Первый эфир запланирован на четверг, 20 апреля. "Суть проекта - анализ политических процессов, происходящих в стране и авторское видение того, как сделать политику честной", - говорят на канале.
Напомним, супруга мэра Львова Андрея Садового Екатерина Кит-Садовая стала единственным конечным бенефициаром канала «24» и «Люкс ФМ».
Формат видеоблогов для «24-го» канала не новый. Ранее на нем стартовали авторские проекты Ивана Яковины («Безумный мир»), Павла Казарина («Грани правды»), Дмитрия Гнапа («Право на правду»), Кристины Бердинских («Политическая кухня»), Виталия Дейнеги («Хроники необъявленной войны»), Тараса Березовца («Политические акценты»), Дениса Бигуса («Итоги дна»).
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