Авторский проект Лещенко стартует на канале «24» 20 апреля

Экс-журналист, а ныне народный депутат Сергей Лещенко будет вести видеоблоги на телеканале «24». Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Начинаю вести видеоблоги на «24-м» канале. У коррупционеров и барыг будет гореть земля под ногами", - написал он.