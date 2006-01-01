Автор приложения для создания коротких зацикленных видео Vine возродит его

Дом Хофманн, который работает в Twitter и является создателем мобильного приложения для создания и публикации коротких зацикленных видеороликов Vine, взялся за возрождение проекта.
"Я собираюсь поработать над перезапуском Vine. Уже какое-то время я чувствую, что пора этим заняться. И вижу много твитов и личных сообщений с просьбой об этом", – написал он в своем Twitter.
По словам Хофманна, финансирование проекта осуществляет он сам, поэтому и будет заниматься перезапуском в свободное от основной работы время.
Напомним, о решении закрыть приложение Vine, запущенное в 2013 году, Twitter сообщил в октябре прошлого года, не объяснив его причину. Однако на рынке говорили о том, что приложение не смогло выдержать конкуренцию со стороны Instagram. Сайт Vine работает до сих пор как архив опубликованных видео.