Автор приложения для создания коротких зацикленных видео Vine возродит его

Дом Хофманн, который работает в Twitter и является создателем мобильного приложения для создания и публикации коротких зацикленных видеороликов Vine, взялся за возрождение проекта.

"Я собираюсь поработать над перезапуском Vine. Уже какое-то время я чувствую, что пора этим заняться. И вижу много твитов и личных сообщений с просьбой об этом", – написал он в своем Twitter.

По словам Хофманна, финансирование проекта осуществляет он сам, поэтому и будет заниматься перезапуском в свободное от основной работы время.