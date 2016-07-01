Австралийский медиахолдинг Мердока уволит большинство фотографов

Крупнейший австралийский медиахолдинг News Corp Australia (принадлежит медиахолдингу News Corp Руперта Мердока), которому принадлежит 142 газеты, объявила о том, что в ближайшие время сократит штат их фотоотделов. Уволить планируется большую часть персонала, сообщает Bird In Fligh.
В число изданий, которых коснутся сокращения, входят многие популярные газеты, в том числе Daily Telegraph, Herald Sun, The Australian и Courier Mail.
Предполагается, что некоторые из уволенных фотографов продолжат сотрудничать с изданиями в качестве фрилансеров. Другие «фотографические потребности» газет будут удовлетворены покупкой снимков в фотоагентствах. Эту модель работы в компании называют «гибридной».
По словам представителей News Corp, такое решение было принято из-за необходимости сокращения расходов. В последнем финансовом отчете компании говорится об убытках в размере $215 млн.
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