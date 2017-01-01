Аудитория Twitter снова начала расти

По итогам первого квартала (январь-март) аудитория Twitter увеличилась на 9 млн и достигла 328 млн пользователей. Этот показатель вернулся к значительному росту после нескольких месяцев замедления.

Вместе с тем, как сообщает Sostav.ru, сервис не раскрыл размер ежедневной активной аудитории, отметив только, что она выросла на семи из десяти ключевых рынках.Снижение аудитории — одна из главных претензий инвесторов к Twitter. По мнению многих экспертов, пик популярности сервиса остался позади.

Аудитория прямых трансляций выросла на 31% по сравнению с предыдущим кварталом. Из 450 событий, которые транслировались в первом квартале, 51% пришелся на спорт, 35% — на новости и политику, 14% — на развлечения.

Также компания отчиталась о падении выручки на 8%. Но она все же оказалась выше прогнозируемой аналитиками — $548 млн против ожидаемых $511 млн.Рекламные доходы Twitter сократились на 11%, составив $474 млн.

Основным источником доходов для сервиса является медийная и видеореклама. Кроме того, он зарабатывает на лицензировании. В планах Twitter — монетизировать сервис «Моменты», показывать рекламу разлогиненным/незарегистрированным пользователям и, возможно, ввести подписку на инструменты вроде TweetDeck.

Напомним, одно из самых популярных в мире сетевых изданий об IT аналитическое интернет-издание Ars Technica прогнозировало «гибель» Twitter в 2017 году.

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