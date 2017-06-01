Аудиторы рассказали о нарушениях при использовании денег на проведение Евровидения

Государственная аудиторская служба (ГАСУ) при проведении проверки в Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) не нашла системных нарушений законодательства или злоупотреблений, которые бы свидетельствовали о хищении госсредств при проведении Евровидения-2017. Как сообщает пресс-служба канала «UA:Перший», об этом рассказала глава службы Лидия Гаврилова.

"Конечно, не удалось избежать неэффективных расходов, но все выявленные нарушения носят чисто формальный характер и не привели к убыткам", – добавила она.