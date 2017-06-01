Аудиторы рассказали о нарушениях при использовании денег на проведение Евровидения

Государственная аудиторская служба (ГАСУ) при проведении проверки в Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) не нашла системных нарушений законодательства или злоупотреблений, которые бы свидетельствовали о хищении госсредств при проведении Евровидения-2017. Как сообщает пресс-служба канала «UA:Перший», об этом рассказала глава службы Лидия Гаврилова.
"Конечно, не удалось избежать неэффективных расходов, но все выявленные нарушения носят чисто формальный характер и не привели к убыткам", – добавила она.
Среди таких нарушений названы, например, недополучение НОТУ средств от вещателей-организаторов за аренду комментаторских кабинок, то есть некоторые страны-участницы Евровидения не до конца оплатили аренду. Остаток недополученных средств составляет 382,8 евро. «Общественное» добивается перечисления этих средств арендаторами кабинок.
К нарушениям также относится недополучение прибыли за продажу туристических карточек Access Pass на сумму 1 233,3 тыс. грн. Согласно договору с Киевским городским туристически-информационным центром, на текущий счет НОТУ уже поступили 400 тыс. грн как часть прибыли, полученной центром. Среди нарушений – и оплата питания иностранных специалистов, привлеченных к работе для подготовки конкурса на сумму 1 640,2 тыс. грн. Эти средства должны быть возмещены Европейским вещательным союзом, что ожидается в ближайшее время.
Кроме того, к нарушениям отнесено завышение цен некоторыми подрядчиками или привлечение ими субподрядчиков. НОТУ изучает каждую из ситуаций и ведет претензионно-исковую работу в случаях, когда услуги были предоставлены подрядчиком ненадлежащим образом, по завышенным ценам или не в полном объеме.
А ряд нарушений указывают на наличие технических ошибок в документах, которые будут устранены и не приводят к потере средств.
"Часть средств уже возвращена. НОТУ проводит работу по дальнейшему возмещению. Мы тесно сотрудничаем и всегда готовы предоставить свою помощь", – отметила глава ГАСУ.
Напомним, команда «Общественного», занимавшаяся организацией проведения Евровидения-2017, сэкономила 130 млн грн.
Фото: Пресс-служба Евровидения-2017
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