ТЕЛЕКРИТИКА

ATR извинился перед «1+1» за показ турецкого сериала

Бизнес

Руководство телеканала ATR в лице собственника Ленура Ислямова признало, что турецкий сериал «Бесконечная любовь» транслировался на канале без соответствующих прав. Прокатное удостоверение на этот сериал принадлежит «1+1 медиа».


«Бесконечная любовь» уже снята с эфира, а программная служба телеканала будет оштрафована за этот инцидент. Ленур Ислямов лично написал письмо «1+1 медиа», в котором извинился за случившееся.
Бизнес

«Бесконечная любовь»: почему телеканал ATR незаконно транслирует сериал, а Нацсовет молчит

Напомним, недавно группа «1+1 медиа» обратилась к Госкино и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с требованием разъяснить, почему в телевизионном эфире ООО «Телевізійна компанія "Атлант-СВ"», которая вещает под логотипом ATR, публично транслируется телесериал «Бесконечная любовь» (Kara Sevda), исключительное имущественное право на использование которого на территории Украины принадлежит группе компаний «1+1 медиа».

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