Артем Ильин стал заместителем главреда Delo.ua

Заместителем главного редактора делового портала Delo.ua стал редактор раздела «Индустрия» Артем Ильин, сообщает пресс-служба издания.

По словам главреда Delo.uа Дарьи Куренковой, на этой должности он сфокусируется на управлении деловым блоком редакции, а также на курировании проектов по поддержке малого и среднего бизнеса.

"Артем не только прекрасный специалист, но и многосторонняя личность с невероятной работоспособностью и умением видеть вопросы комплексно. Я рада, что он принял предложение стать моим заместителем для реализации тех амбициозных задач и идей, которые мы запланировали с командой Delo.ua", - отмечает она.

Как известно, Артем Ильин в деловой журналистике с 2004 года: был издателем журнала «Металл», участвовал в управлении холдингом «Медиа Инвест Групп», сотрудничал с изданиями «Экономические известия», «Эксперт Украина», ukrrudprom.ua и minprom.ua. Ранее оноколо пяти лет работал в банковской сфере.

Напомним, на прошлой неделе о своем уходе из Delo.ua сообщил замглавреда Михаил Василенко, который после ухода Катерины Венжик исполнял обязанности главреда. А редакцию возглавила Дарья Куренкова.

Венжик же объявила о своем уходе из Delo.ua в середине декабря 2016 года, с января она занимается другим проектом - youcontrol.com.ua. О новой работе и деловой журналистике журналист позже рассказала в интервью «Телекритике».

Фото: Facebook-страница Business Wisdom Summit