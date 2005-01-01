ТЕЛЕКРИТИКА

Арт-директором «112 Украина» стал Андрей Михно с «1+1»

Бизнес

У телеканала «112 Украина» с сегодняшнего дня, 18 октября, новый арт-директор.Им стал Андрей Михно, сообщает пресс-служба канала.

"Мне очень приятно, что я стал частью команды телеканала, за стремительным развитием которого всегда наблюдал с восторгом", – говорит он.

Как известно, на телевидении Андрей Михно работает с 2005 года. Первое место работы на ТВ – музыкальный телеканал М1, дальше были «Интер» и «1+1», на котором он проработал семь лет.

Напомним, в конце сентября главным режиссером «112 Украина» стал экс-главный режиссер НТН Владимир Половко.

Фото: Пресс-служба «112 Украина»

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