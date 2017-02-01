Арсений Яценюк стал учредителем канала «Еспресо»

Экс-премьер Арсений Яценюк стал учредителем телеканала «Еспресо». Об этом свидетельствуют данные о владельцах компании «Астра Финанс» на портале YouControl, сообщает интернет-издание «Страна».

Арсений Яценюк внес 42,6 тыс. грн в уставной фонд компании «Астра Финанс», на которую оформлена цифровая лицензия телеканала. Доля экс-премьера, таким образом, составила 40%. На других совладельцев – супругу министра внутренних дел Арсена Авакова Инну и супругу народного депутата от «Народного фронта» Николая Княжицкого Ларису – приходится по 30% корпоративных прав компании.