Арсений Яценюк стал учредителем «Эспрессо ТВ»

стал учредителем телеканала

. Об этом свидетельствуют данные о владельцах компании "Астра Финанс" на портале YouControl, сообщает

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Арсений Яценюк внес 42,6 тысячи грн в уставной фонд компании "Астра Финанс", на которую оформлена цифровая лицензия телеканала. Доля Яценюка таким образом составила 40 процентов. На других совладельцев (жену главы МВД Авакова Инну и жену нардепа от НФ Княжицкого Ларису) теперь приходится по 30 процентов корпоративных прав компании.

Конечным бенефициаром "Астра Финанс" и владелицей "Эспрессо ТВ" является жена депутата Верховной Рады Николая Княжицкого ("Народный фронт") Лариса Княжицкая.