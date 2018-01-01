Apple завоевывает новые медиапросторы

К существующему журнальному контенту компания, ныне управляемая Тимом Куком, планирует добавить ежедневные новости.

Для этой цели с прошлого лета глава медийного департамента Apple Эдди Кью ведет переговоры о партнерстве с NYT, Washington Post и WSJ. Последние, кстати, уже сотрудничают с компанией в приложении Apple News.

На данный момент в сервисе Texture можно читать материалы из журналов в неограниченном количестве, стоимость услуги составляет $ 10 в месяц.

Apple также работает над собственным сервисом потокового видео по образу Netflix, выпуск которого запланирован на 2019 год. Специалисты пророчат успех сервису: по прогнозам экспертов, он принесет компании около четырех миллиардов долларов.

Напомним, сегодня количество активных устройств Apple в мире насчитывает 1,3 миллиарда.