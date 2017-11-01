Apple заказала сериал об утренних ТВ-шоу с Уизерспун и Энистон

Компания Apple заказала производство двух сезонов сериала с участием актрис Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. При этом названия и полноценного сценария у него пока нет, сообщает MediaMedia.

Всего будет снято 20 эпизодов, который начнут выходить уже в следующем году. Сюжет сериала будет построен на рассказе о жизни авторов и ведущих утренних телевизионных шоу на американском ТВ.

Одной из основ для будущего сценария послужит книга бывшего журналиста Брайана Стелтера Top Of The Morning, который приглашен в проект в качестве консультанта. В своей книге он рассказывает о том, как делаются утренние шоу на канала NBC (Today) и ABC (Good Morning America).

Продюсером сериала выступает Майкл Элленберг («Прометей», «Робин Гуд» и сериал «Оставленные»). Вместе с ним продюсировать сериал будет и сама Уизерспун.

Фото: Wikimedia.org / Angela George