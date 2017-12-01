Apple решила закрыть iTunes

Американская корпорация Apple собирается закрыть магазин музыки iTunes до 2019 года. Информация об этом появилась на портале weareyou.com.

Такое решение принято в связи со снижением его популярности. Сейчас iTunes проигрывает конкуренцию на рынке цифровой дистрибуции музыкальных треков собственному сервису компании – Apple Music, а также Spotify.

Пользователей гаджетов Apple переведут из магазина iTunes на Apple Music. При этом у них будет возможность первые три месяца загружать музыку и композиции бесплатно.

Напомним, на прошлой неделе Apple подтвердила приобретение сервиса для распознавания музыки Shazam.

Фото: Flickr.com / iphonedigital