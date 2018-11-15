ТЕЛЕКРИТИКА

Apple расширяет сотрудничество с киноиндустрией

Бизнес

Apple подписала долгосрочный контракт с кинокомпанией A24.


Как сообщает CNBC, гигант Apple заключил соглашение с развлекательной компанией A24 о создании фильмов и телешоу. В 2019 году компания бесплатно предоставит контент для владельцев «яблочной» техники. Такое решение было принято в рамках стратегии построения лояльности.

Компании А24 принадлежат проекты «Комната» (Room), «Эми» (Amy), «Леди Берд» (Lady Bird), «Лунный свет» (Moonlight). Фильмы компании-партнера Apple удостаивались «Оскара», «Золотого глобуса» и других наград.

«Телекритика» ранее писала о том, что от Apple не стоит ожидать контента с обилием треша и крови, ведь компания будет делать ставку на контент с относительно безопасным рейтингом PG.

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