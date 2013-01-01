Apple потратит $1 млрд на производство и покупку шоу и сериалов

Корпорация Apple выделила бюджет в размере $1 млрд на создание собственных и приобретение прав на шоу других студий в 2018 году. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

За эти деньги компания может создать и купить около десяти оригинальных ТВ-шоу. По данным WSJ, стоимость производства одного эпизода комедийного шоу может превышать $2 млн, а эпизод драмы – $5 млн. Вместе с тем эпизод сериала уровня «Игры престолов» может стоить около $10 млн.

Бюджетом будут распоряжаться бывшие топ-менеджеры Sony Джейми Эрлихт и Зак ван Амбург, известные продюсированием сериала «Во все тяжкие» и его спин-оффа «Лучше звоните Солу», сериала «Корона», а также экс-глава кабельного канала WGN America Мэтт Чернисс. Во главе новой команды старший вице-президент Apple по программному обеспечению Эдди Кью. ранее он уже намекал, что корпорация может выпустить достойного соперника «Игры престолов».

Издание отмечает, что этот шаг превращает Apple в значительного конкурента на переполненном рынке, где и новые, и традиционные медиакомпании стремятся приобрести оригинальный контент, а сумма в $1 млрд равна половине прошлогоднего бюджета телеканала HBO и сопоставима с затратами Amazon на создание собственных телешоу в 2013 году.

Ранее компания запустила на Apple Music собственное шоу Planet of the Apps и приобретенное Carpool Karaoke, но они получили негативные отзывы от критиков.

Напомним, в январе WSJ также со ссылкой на источники сообщала о намерении выпускать телепередачи и фильмы для Apple Music и собственных телеприставок. С этой целью она вела переговоры с именитыми голливудскими продюсерами.

Фото: Flickr.com / iphonedigital