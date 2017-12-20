Apple объединит приложения для iPhone, iPad и Mac

С следующем году Apple собирается разрешить разработчикам создавать приложения, которые одновременно подойдут для iPhone, iPad и Mac.
По словам источников Bloomberg, они будут одинаково хорошо взаимодействовать с сенсорными экранами iPhone и iPad, а также мышью и тачпадом Mac.
Сейчас же разработчикам приходится создавать два разных приложения: одно – для iOS, другое – для macOS. Кроме того, пользователи Mac часто жалуются, что приложений становится все меньше и они редко обновляются. Например, Twitter для iPhone и iPad обновляется регулярно, в отличие от версии для Mac. При внедрении же единой платформы Mac, iPad и iPhone получат новые функции и обновления одновременно.
Кодовое название проекта – Marzipan. Пока что открыто Apple о нем не говорит. Ожидается, что официальное заявление компания сделает в июне на ежегодной конференции разработчиков WWDC. При этом источники Bloomberg отмечают, что до этого времени проект могут скорректировать или вовсе отменить.
Вместе с тем Apple призналась изданию TechCrunch, что целенаправленно замедляет работу старых моделей iPhone, понижая тактовую частоту процессоров (количество операций процессора в секунду). Это делается для предотвращения непроизвольного выключения устройства, которое может произойти из-за работы при холодных погодных условиях и из-за того, что со временем они хуже хранят заряд. "Теперь мы добавили эту опцию в обновление iOS 11.2 для iPhone 7, и в дальнейшем планируем расширить ее поддержку для других продуктов", – добавляют в компании.