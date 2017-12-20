Apple объединит приложения для iPhone, iPad и Mac

С следующем году Apple собирается разрешить разработчикам создавать приложения, которые одновременно подойдут для iPhone, iPad и Mac.

По словам источников Bloomberg, они будут одинаково хорошо взаимодействовать с сенсорными экранами iPhone и iPad, а также мышью и тачпадом Mac.

Сейчас же разработчикам приходится создавать два разных приложения: одно – для iOS, другое – для macOS. Кроме того, пользователи Mac часто жалуются, что приложений становится все меньше и они редко обновляются. Например, Twitter для iPhone и iPad обновляется регулярно, в отличие от версии для Mac. При внедрении же единой платформы Mac, iPad и iPhone получат новые функции и обновления одновременно.