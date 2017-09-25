Apple, Google и Microsoft возглавляют топ самых дорогих брендов мира

В 2017 году американская корпорация Apple, как и год назад, остается самым дорогим брендом мира. Как сообщает Adindex.ru, это следует из отчета агентства Interbrand.

Cтоимость бренда Apple повысилась на 3% – до $184,1 млрд.

На втором месте оказался интернет-гигант Google, прибавивший за год 6% ($141,7 млрд). А замыкает тройку лидеров корпорация Microsoft, подорожавшая на 10% (почти $80 млрд).

Кроме того, в топ-10 входят Amazon (5-е место, $64,8 млрд), который также признан одним из самых быстро развивающихся брендов, и Facebook (8-е, $48,2 млрд). Новичком в топ-100 стал крупнейший в мире сервис потокового видео Netflix (78-е место).

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