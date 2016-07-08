Apple будет снимать собственные фильмы и ТВ-шоу

Корпорация Apple планирует выпускать телепередачи и фильмы для Apple Music и собственных телеприставок, сообщает Sostav.ru.

Так, по информации газеты Wall Street Journal, компания ведет переговоры с именитыми голливудскими продюсерами. В частности, она хочет купить права на телевизионные передачи, а в дальнейшем не исключает производства полнометражных фильмов. Кроме того, Apple планирует переманить маркетологов из киностудий и телесетей, чтобы те занялись продвижением ее контента.

По словам источников, компания надеется предложить пользователям оригинальные передачи и фильмы уже к концу 2017 года.В Apple ожидают, что оригинальный контент будет конкурировать с такими нашумевшими проектами, как «Мир Дикого Запада» от HBO или «Очень странные дела» от Netflix, и позволит повысить продажи iPhone и iPad, которые в последнее время замедлились.

В настоящее время компания занимается обсуждением бизнес-стратегии, связанной с производством контента. По словам источников, продюсерам обещаны ценные данные о просмотрах и демографических характеристиках аудитории. Netflix, например, не делится подобной информацией с создателями контента.

Если планы корпорации воплотятся в жизнь, то она станет настоящей медиакомпанией, а не просто дистрибьютором чужого контента. Оригинальные сериалы и фильмы позволят более успешно конкурировать со Spotify, поскольку в настоящее время аудиокаталоги обоих сервисов практически совпадают.

Известно также, что Apple Music приобрела права на получасовую версию Carpool Karaoke — проекта, где ведущий Джеймс Корден поет с различными звездами в автомобиле. А еще пользователи яблочных устройств скоро увидят сериал о рэпере и топ-менеджере музыкального сервиса Apple Dr. Dre.

Отметим, сейчас месячная подписка на Apple Music стоит $10, среди прочего пользователям сервиса доступно ограниченное количество документальных материалов, связанных с музыкантами.

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