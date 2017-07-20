Apple запустила собственный онлайн-журнал

Корпорация Apple начала выпускать журнал Apple Machine Learning Journal о машинном обучении. Наполнять онлайн-издание будут сами инженеры компании, они будут рассказывать о разработках, которые могут помочь и другим, сообщает AIN.UA.

Журнал полностью бесплатный. Первый материал появился на сайте 19 июля. В нем рассказывается о том, как делать искусственные изображения реалистичными. Сам текст достаточно большой и подробный, с описанием деталей и примерами. Вместе с тем материал является перепечаткой уже существующего материала, который ранее публиковался на arXiv, но только с более простым его изложением.

Как часто будут выходить материалы, Apple не сообщает, лишь попросили отправлять свои запросы на machine-learning@apple.com, компания будет отвечать на них в будущих публикациях. А внизу сайта есть вкладка с открытыми вакансиями в Apple.

Напомним, Apple готовит собственное реалити-шоу о разработчиках мобильных приложений под названием Planet of Apps.

Фото: Pixabay.com / StockSnap