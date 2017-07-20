Apple запустила собственный онлайн-журнал

Корпорация Apple начала выпускать журнал Apple Machine Learning Journal о машинном обучении. Наполнять онлайн-издание будут сами инженеры компании, они будут рассказывать о разработках, которые могут помочь и другим, сообщает AIN.UA.
Журнал полностью бесплатный. Первый материал появился на сайте 19 июля. В нем рассказывается о том, как делать искусственные изображения реалистичными. Сам текст достаточно большой и подробный, с описанием деталей и примерами. Вместе с тем материал является перепечаткой уже существующего материала, который ранее публиковался на arXiv, но только с более простым его изложением.
Как часто будут выходить материалы, Apple не сообщает, лишь попросили отправлять свои запросы на machine-learning@apple.com, компания будет отвечать на них в будущих публикациях. А внизу сайта есть вкладка с открытыми вакансиями в Apple.
Напомним, Apple готовит собственное реалити-шоу о разработчиках мобильных приложений под названием Planet of Apps.
Фото: Pixabay.com / StockSnap
Статьи по теме
- Apple добилась смены названия и домена интернет-издания UkrainianiPhone
- Apple запустит реалити-шоу о разработчиках мобильных приложений, победитель которого получит $10 млн
- Apple будет снимать собственные фильмы и ТВ-шоу
- Глава Apple призвал весь мир бороться с фейками
- Шоу Apple о разработчиках мобильных приложений будет похоже на «Голос»
- Facebook упростит публикацию статей в Instant Articles, Apple News и Google AMP