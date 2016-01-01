АП заявляет о непричастности к ситуации с лицензией «1+1»

Администрация президента заявила, что не вмешивается в деятельность Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Так ее пресс-служба прокомментировала ситуация вокруг телеканала «1+1», сообщает «Интерфакс-Украина».

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания является независимым органом и никто, в том числе и в АП не вмешивается в его деятельность как в вопросах выдачи лицензий, так и их лишения", - говорится в ответе пресс-службы АП на запрос агентства.

В пресс-службе также выразили надежду, что регулятори менеджмент канала в сжатые сроки и "без неуместной тут политизации" осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами, среди которых - информация о конечных бенефициарах.

Также в АП подчеркнули, что президент Петр Порошенко "всегда был, есть и будет гарантом свободы слова, и он всегда на стороне журналистов". "Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом", - сказано в комментарии.

Напомним, что телеканал «1+1» сообщил, что сегодня, 29 декабря, истекает срок действия его лицензии на аналоговое вещание, а Нацсовет до сих пор ее не продлил. Канал обратился с открытым письмом к президенту Петру Порошенко, главе парламента Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой повлиять на ситуацию. В письме упоминается, что, по неофициальным данным, якобы именно Администрация президента пытается повлиять на позицию Нацсовета.

Регулятор сообщил, что канал получит бланк лицензии на вещание до 6 января, однако сначала «1+1» должен подтвердить, что его конечный бенефициарный владелец не изменился.

Фото: president.gov.ua