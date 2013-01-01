Антипиратская инициатива «Чистое небо» объявляет мобилизацию

«До сих пор инициатива "Чистое небо" существовала в прямом значении в виде инициативы небезразличных к защите прав интеллектуальной собственности. Расширяется круг правообладателей и тех, кто понимает, что пиратство негативно сказывается на их бизнесе, и которые хотят обезопасить себя. Для более эффективной деятельности и добровольного объединения физических и юридических лиц для осуществления защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности, экономических, социальных, культурных и других интересов, был зарегистрирован общественный союз "Инициатива Чистое Небо". Приглашаю всех, кто солидарен с нашей целью и принципами, присоединяйтесь», – рассказала директор союза Катерина Федорова.

Сотрудничество с «Чистым небом» дает не только базовые теоретические знания о том, что такое интеллектуальная собственность, зачем и как ее защищать, но и практические инструменты. Например, сервис Blacklists.org.ua, на котором постоянно обновляется список ресурсов, сомнительных с точки зрения соблюдения авторских прав.

Напомним, что недавно об усилении борьбы с пиратством заявили в 1+1 media. С инициативой «Чистое небо» вплотную работает новый бизнес-юнит медиагруппы – 1+1 media distribution.