Антипиратская ассоциация начнет оповещать бренды о появлении их рекламы на пиратских сайтах

Украинская Антипиратская ассоциация (УАПА) внедрила новый принцип мониторинга размещения рекламы на онлайн-ресурсах, к которым у правообладателей есть претензии, сообщает пресс-служба организации.
"Нововведения помогают защитить тех рекламодателей, которые не желают финансировать пиратов, но могут пострадать от технического несовершенства системы размещения интернет-рекламы. А также в более комфортных временных рамках найти причины попадания своего бренда на сайт, нарушающий права интеллектуальной собственности, и решить проблему", – говорят в УАПА.
Так, если раньше мониторинг брендов проводился достаточно просто: на протяжении месяца фиксировалась реклама на сайтах, которые не реагируют на просьбы убрать нелегально размещенный контент. Однако при такой методике не учитывались объемы этой рекламы и технические характеристики плееров, размещенных на этих сайтах, фиксировалось лишь фото экрана с рекламой и размещалось в мониторинге.
На этот недостаток указали участники рекламного рынка, рассказав о существовании таких форм посредничества, когда ни рекламодатель, ни рекламное агентство, ни сейлз-хауз, ни даже видеосеть не заказывают рекламу на каком-то сайте, а она там появляется. Это очень малый, почти случайный объем показов, который, по сути, не может обеспечить финансирование сайта, но такие случаи все же есть.
Поэтому алгоритм мониторинга был изменен: все бренды, попавшие в него, будут проинформированы об этом, тем самым получая время и возможность разобраться в причине появления рекламы на пиратском ресурсе, скорректировать рекламную кампанию и почистить медиалисты. Если при повторном аудите в следующем месяце будет обнаружен этот же бренд, он будет снова проинформирован. Скриншоты экрана с фиксацией рекламы брендов, которые попадут в мониторинг второй или третий раз, уже будут опубликованы на сайте УАПА.
"Мы хотим, чтобы наш мониторинг был помощником рекламодателю, а не инструментом, который вредит репутации бренда. Но мы понимаем, что один раз фиксация мониторингом может быть технической случайностью, а вот повторно – это уже проблема, которую нужно решать. В таком случае мы будем выносить информацию в публичное поле", – говорит глава УАПА Владимир Илинг.
Следующий, уже второй по счету, мониторинг будет проведен в сентябре по списку, доступному на сервисе blacklists.org.ua за июль. По-прежнему такой мониторинг будет осуществляться ежемесячно.
Напомним, УАПА представляет интересы правообладателей Ассоциации киноиндустрии (MPA). С 2015 года проводится мониторинг сайтов, которые нелегально размещают фильмы, принадлежащие кинокомпаниям MPA, а также тех, к которым есть претензии украинских правообладателей, входящих в инициативу «Чистое небо».
При первом мониторинге в список ресурсов, которые правообладатели считают пиратскими, попал 341 сайт.
Фото: ТК
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