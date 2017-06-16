Антипиратская ассоциация начнет оповещать бренды о появлении их рекламы на пиратских сайтах

Так, если раньше мониторинг брендов проводился достаточно просто: на протяжении месяца фиксировалась реклама на сайтах, которые не реагируют на просьбы убрать нелегально размещенный контент. Однако при такой методике не учитывались объемы этой рекламы и технические характеристики плееров, размещенных на этих сайтах, фиксировалось лишь фото экрана с рекламой и размещалось в мониторинге.

На этот недостаток указали участники рекламного рынка, рассказав о существовании таких форм посредничества, когда ни рекламодатель, ни рекламное агентство, ни сейлз-хауз, ни даже видеосеть не заказывают рекламу на каком-то сайте, а она там появляется. Это очень малый, почти случайный объем показов, который, по сути, не может обеспечить финансирование сайта, но такие случаи все же есть.

Поэтому алгоритм мониторинга был изменен: все бренды, попавшие в него, будут проинформированы об этом, тем самым получая время и возможность разобраться в причине появления рекламы на пиратском ресурсе, скорректировать рекламную кампанию и почистить медиалисты. Если при повторном аудите в следующем месяце будет обнаружен этот же бренд, он будет снова проинформирован. Скриншоты экрана с фиксацией рекламы брендов, которые попадут в мониторинг второй или третий раз, уже будут опубликованы на сайте УАПА.