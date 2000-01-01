Аннексия Крыма, провозглашение независимости Украины: эксперты и простые украинцы назвали топ-100 новостей страны

Новость об аннексии Россией Крыма заняла первое место в топ-100 новостей современной Украины по версии экспертов, а, по мнению посетителей «Музея новостей», рейтинг возглавляет новость о провозглашении независимости нашей страны.
Как сообщает пресс-служба проекта, в рамках «Музея новостей» 30 экспертов из разных областей определили 100 самых важных новостей современной Украины. Также в течении 22 дней выставки проводился опрос и среди посетителей. Участие в нем приняли больше 2,7 тыс. человек. Оказалось, что важные новости для экспертов и рядовых украинцев значительно отличаются.
На втором месте в рейтинге экспертов - разгон бойцами спецподразделения МВД «Беркут» протестующих на Майдане 30 ноября 2013 года, с которого началась Революция достоинства. Замыкает топ-3 новость о расстрелах на Институтской и побег Виктора Януковича в Крым.
По мнению же посетителей выставки, самыми важными новостями являются провозглашение независимости Украины, аннексия Крыма и выборы первого президента.
"Мы хотели услышать мнение своих посетителей. Мой личный выбор совпал с версией гостей музея. Я до сих пор помню 24 августа 1991 года: я тогда был в здании Верховной рады и передавал агентству Reuters информацию о голосовании в парламенте", - рассказывает организатор проекта, генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко.
В первую десятку также попали два события, произошедшие в 2000 году - остановка Чернобыльской АЭС (4-е место) и убийство журналиста Георгия Гонгадзе (5-е). В рейтинге экспертов новость о Гонгадзе заняла 9-е место, а Чернобыль и вовсе не попал в топ-10. Новости о первых насильственных смертях во время Революции достоинства и жестокий разгон протестантов на Майдане заняли 6-е и 9-е места в голосовании украинцев, и соответственно 7-ю и 2-ю позиции в экспертном рейтинге.Важность победы Джамалы на Евровидении (7-е место) и проведения в Киеве финала чемпионата Евро-2012 (10-е) высоко оценили только посетители выставки.
"Такие различия в рейтингах свидетельствуют о том, что простые украинцы в государстве, которое не одержало значительных побед ни в политике, ни в экономике, хотят ассоциировать свою жизнь хоть с каким-то успехом. Для нас этим успехом в том числе стали спорт и музыка", — отмечает историк Ярослав Грицак.
С полным списком 100 самых главных новостей Украины можно ознакомиться здесь.
Напомним, «Музей новостей» посвящен 20-летию ТСН и стал первым в Украине выставочным проектом о производстве новостей и их влиянии на общество. За три недели работы выставку посетило почти 100 тыс. человек.
Подробнее о «Музей новостей» можно узнать из интервью «Телекритике» журналиста и редактора Глеба Гусева, отвечавшего за контент проекта.
Фото: Максим Лисовой
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