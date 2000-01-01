Аннексия Крыма, провозглашение независимости Украины: эксперты и простые украинцы назвали топ-100 новостей страны

Новость об аннексии Россией Крыма заняла первое место в топ-100 новостей современной Украины по версии экспертов, а, по мнению посетителей «Музея новостей», рейтинг возглавляет новость о провозглашении независимости нашей страны.

Как сообщает пресс-служба проекта, в рамках «Музея новостей» 30 экспертов из разных областей определили 100 самых важных новостей современной Украины. Также в течении 22 дней выставки проводился опрос и среди посетителей. Участие в нем приняли больше 2,7 тыс. человек. Оказалось, что важные новости для экспертов и рядовых украинцев значительно отличаются.

На втором месте в рейтинге экспертов - разгон бойцами спецподразделения МВД «Беркут» протестующих на Майдане 30 ноября 2013 года, с которого началась Революция достоинства. Замыкает топ-3 новость о расстрелах на Институтской и побег Виктора Януковича в Крым.