Анимацию «Украденная принцесса» покажут в Турции

Турецкая компания Bir Film приобрела права на кинотеатральный прокат полнометражного мультфильма «Украденная принцесса» (The Stolen Princess в международном прокате) производства Film.ua, сообщает пресс-служба украинского продакшена.

Сделка совершена на Европейском кинорынке (European Film Market), которій проходит в рамках Берлинского кинофестиваля.

"11 февраля на Европейском кинорынке состоялся скрининг рабочих эпизодов мультфильма, а также премьера международного тизера. Рыночный показ посетили около 50 представителей дистрибьюторских компаний со всего мира, в результате чего проводятся переговоры о продажах на новые территории", - добавляют в Film.ua.

«Украденная принцесса» - комедийный приключенческий мультфильм, который находится на стадии производства в студии «Анимаград» при финансовой поддержке Госкино. Украинская премьера анимации запланирована на 7 марта 2018 года.

Напомним, мультфильм продан уже на более, чем 20 территорий по всему миру: Китай, Южная Корея, Франция и франкоязычные страны, Польша, Болгария, Израиль, Германия, Австрия, Швейцария, Литва, Латвия, Эстония, а также страны Среднего Востока и Северной Африки.

О том, как будет развиваться кинопроизводство в Украине, смотрите в интервью Александра Ткаченко программе «Сніданок з 1+1»:

Фото: пресс-служба Film.ua