Андрей Стельмах присоединился к команде «Донбасс.Реалии»

«Телекритике» журналист уточнил, что работает в украинской «Радио Свобода», а именно – в программе «Донбасс.Реалии», уже больше месяца.

"Предложили влиться в коллектив программы «Донбасс.Реалии» – я согласился, поскольку «Радио Свобода» – влиятельное СМИ, а главное – независимое. Тематика программы перекликается с предыдущим местом работы. Поэтому адаптации не было, сразу приступил к работе", – рассказал он.

Напомним, ранее Андрей Стельмах вел программу «Стежками війни» на телеканале ZIK. С канала он уволился в августе.

Фото: Facebook Андрея Стельмаха