Андрей Партыка возглавил новый сейлз-хаус

Комментирует Андрей Партыка, генеральный директор сейлз-хауса Ocean Media:

«Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне выразили в социальных сетях и по телефону. Я получил предложения о создании новых бизнесов и просто теплые слова благодарности. Это очень тронуло меня. Мы переходим в другой формат партнерства со StarLightMedia, это партнерство между независимыми компаниями на договорных условиях. Новая компания Ocean Media, куда я иду на позицию генерального директора, пообещала мне широкие полномочия и больше свободы».

Ocean Media будет выкупать рекламный инвентарь для дальнейшей его реализации своим клиентам. Сейлз-хаус Ocean Media будет самостоятельно принимать решение об условиях сотрудничества с рынком.

С этого момента, сейлз-хаус Ocean Media начнет переговоры с рекламодателями по размещению прямой рекламы на 2019 год.

«Я и моя команда сделаем все, чтобы компания Ocean Media способствовала развитию рекламного рынка Украины. Мы строим инновационную и клиентоориентированную компанию с сильной экспертной командой, главной задачей которой будет ускорять рост брендов наших клиентов. В декабре мы представим рынку нашу миссию и ценности», – комментирует Андрей Партыка, генеральный директор сейлз-хауса Ocean Media.