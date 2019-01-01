Андрей Партыка покинул StarLightMedia

Об этом Партыка сообщил на своей странице в Facebook.

«Группа StarLightMedia стала №1 с примерным "распозиционированием" телеканалов, которое все пытаются повторить... В рамках работы в маркетинге холдинга я предложил Владимиру Бородянскому снять первое шоу. Это "Танцуют все!". С этой маленькой идеи и началась великая эра лидерства суперкоманды СТБ в производстве шоу. СТБ стал каналом №1», – написал он.

Андрей Партыка также отметил, что приступает к созданию собственного независимого проекта.

Напомним, в начале октября генеральный директор StarLight Sales заявил об уходе из наблюдательного совета Всеукраинской рекламной коалиции.

Ранее сообщалось, что топ-менеджмент StarLightMedia разработал план трансформации компании на 2019–2021 годы. В планах – перестроить компанию, войти в топ-5 лучших работодателей Украины и стать самой прибыльной телевизионной группой в стране.

Фото: Facebook