Андрей Мальчевский: «Что и где смотреть на спутнике – собственный выбор зрителя»

Государство должно быть заинтересовано в здоровом экономическом состоянии частных каналов, поскольку это обязательное условие их независимости. А кодирование сигнала телеканалов на спутнике – огромный шаг вперед в этом процессе, считает директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media Андрей Мальчевский.
Он напомнил, что ранее члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский и Александр Ильяшенко заявили, что кодирование каналов несет угрозу нацбезопасности страны. "Задачу информирования населения должны нести в себе, в первую очередь, общественное вещание, которое содержится за счет налогоплательщиков, государственные каналы типа «Рада», и это без многочисленных информационных вещателей, которые не собираются вводить кодирование. Абсолютно на всех развитых рынках крупные развлекательные каналы являются закодированными", – отметил Мальчевский.
По его словам, только кодирование поможет правообладателям контролировать распространение своего контента, поскольку за последние 10 лет в рамках борьбы с пиратством в стране ничего не было сделано.
"Ведь именно этот сегмент дистрибуции является наиболее рискованным и именно в нем украинский зритель имеет возможность смотреть российский контент (за который еще и деньги платит неофициально). А те украинцы, которые не имеют возможности платить за телевидение, должны иметь возможность доступа к эфирному вещанию, которое стремительно переходит в цифровую эру", – сказал он.
Позиция 1+1 media заключается в том, что «цифра» должна быть реальной, а не номинальной. "И здесь в первую очередь регулятора должны волновать вопросы заявленных 95% покрытия и бенефициарных киприотов. Вместо этого Нацсовет ничего конкретного по соблюдению компанией «Зеонбуд» условий лицензии так и не сделал. Именно «цифра» должна давать доступ к телевидению для социально незащищенных слоев населения. Что касается территорий, к которым временно «осложнен» доступ, то для таких вещей, собственно, и был создан канал UA|TV, который опять же финансируется налогоплательщиками", – добавил Мальчевский.
Что и где смотреть на спутнике – это собственный выбор каждого зрителя, считает он. "Нельзя решить за него, что ему выбрать к просмотру. Эти же российские каналы и программный продукт (который транслируется на этих каналах) доступен в интернете. И при желании, а именно оно является движущей силой поиска контента, зритель/пользователь легко получает доступ к нему. Очень сложно повлиять на такого зрителя и заставить его отказаться от качественного российского контента. Именно поэтому давно уже назрел вопрос лицензирования провайдеров ОТТ-сервисов", – подчеркнул директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.
Фото: Максим Лисовой