Андрей Мальчевский: «Что и где смотреть на спутнике – собственный выбор зрителя»

Позиция 1+1 media заключается в том, что «цифра» должна быть реальной, а не номинальной. "И здесь в первую очередь регулятора должны волновать вопросы заявленных 95% покрытия и бенефициарных киприотов. Вместо этого Нацсовет ничего конкретного по соблюдению компанией «Зеонбуд» условий лицензии так и не сделал. Именно «цифра» должна давать доступ к телевидению для социально незащищенных слоев населения. Что касается территорий, к которым временно «осложнен» доступ, то для таких вещей, собственно, и был создан канал UA|TV, который опять же финансируется налогоплательщиками", – добавил Мальчевский.

Что и где смотреть на спутнике – это собственный выбор каждого зрителя, считает он. "Нельзя решить за него, что ему выбрать к просмотру. Эти же российские каналы и программный продукт (который транслируется на этих каналах) доступен в интернете. И при желании, а именно оно является движущей силой поиска контента, зритель/пользователь легко получает доступ к нему. Очень сложно повлиять на такого зрителя и заставить его отказаться от качественного российского контента. Именно поэтому давно уже назрел вопрос лицензирования провайдеров ОТТ-сервисов", – подчеркнул директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

Фото: Максим Лисовой