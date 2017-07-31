Андрей Малахов уходит с «Первого канала» на «Россию-1»: РБК

Российский телеведущий Андрей Малахов уходит с «Первого канала». Как сообщает РБК со ссылкой на источники на телеканале и из близкого окружения ведущего, это связано с конфликтом внутри команды ток-шоу «Пусть говорят», а наиболее вероятное новое место работы ведущего – канал «Россия-1» (ВГТРК).

"Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи", – сказал один из собеседников, добавив, что в результате руководство канала и ведущий достигли некого компромисса.

О том, что отношения у Малахова и нового продюсера не сложились, РБК также рассказал источник в окружении Малахова. По его словам, новый продюсер «Пусть говорят» была назначена генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом, однако отношения с командой редакторов программы у нее не сложились.Сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир», которая выходит на телеканале «Россия-1».

По информации РБК, для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих. Первые пробные записи программ с ними прошли на прошлой неделе. На позиции новых ведущих ток-шоу рассматривали «двух мужчин», сообщил источник, ​знакомый с процессом подбора.

Андрей Малахов, пресс-службы ВГТРК и «Первого канала» на запросы РБК не ответили.

Напомним, Андрей Малахов после работы в Дирекции информационных программ «Первого канала» в 2001 году стал ведущим ток-шоу «Большая стирка», которое просуществовало три года. Затем ее сменил проект «Пять вечеров». А с 2005 года Малахов является бессменным ведущим шоу «Пусть говорят».

Фото: Pustgovorat2017.ru