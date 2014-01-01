Андрей Хрусталев возглавил VESTI

У Андрея Хрусталева большой опыт работы в сфере медиа: в разное время он возглавлял «Кореспондент», «АиФ в Украине», газеты «Взгляд» и «Комсомольская правда в Украине».

«VESTI – это креативная команда энтузиастов, работать с которой очень интересно. А еще это – уникальный продукт, у которого огромная лояльная аудитория – и меня как редактора это, конечно, захватывает. Сейчас VESTI меняются, существенно укрепились диджитал-позиции бренда, VESTI ставят перед собой большие, даже, я бы сказал, амбициозные задачи, – и поэтому мне не только приятно вернуться в редакцию, в которой я уже успел поработать в 2014 году, но еще это предложение о работе я воспринимаю как экзамен. Думаю, вместе мы справимся», – прокомментировал назначение Андрей Хрусталев.

Весной произошла трансформация «Радио Вести» в продакшен-студию, которая стала частью диджитал-проекта VESTI. Сайт vesti-ukr.com стал мультимедийным, также расширилась линейка форматов и был запущен YouTube-канал Povesti.

Фото: Facebook