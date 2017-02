Андрей Бродецкий покинул Apparat

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, постоянную работу сейчас он не ищет, а работает фрилансером.

"Давно собирался оповестить вас, друзья, но всё ленился. Итак, с декабря я больше не работаю главным редактором Apparat. Дела у меня идут неплохо, постоянную работу пока не ищу, пишу тексты для разных изданий. За этот год я вырос в профессиональном плане больше, чем за всё предыдущее время. Спасибо Славе Дворникову и Никите Комарову за то, что доверили руль от издания - то, что мы делали, было как минимум неплохо", - написал он.

В комментарии «Телекритике» он сообщил, что покинул издание по обоюдному согласию сторон.

"В основном от того, что устал вариться в новостной повестке, упала мотивация, мы поговорили со Славой (Вячеслав Дворников - владелец издания) и пришли к такому решению", - говорит Бродецкий.

По его словам, поставленные перед ним задачи он выполнил - в успешные месяцы издание было прибыльным, денег с баннеров хватало на зарплаты редакции и гонорары авторам. "Динамика аудитории была хорошей - до лета она стабильно росла, максимум был в июле - 300 тысяч просмотров, дальше пошёл постепенный спад", - говорит он.

Сейчас он планирует писать для разных изданий. "Делал рекламные карточки для «Медузы», сейчас работаю над текстами для российских журналов", - рассказал Бродецкий.



Напомним, что в январе 2016 года основатель российского интернет-издания Apparat Артём Игнатьев передал свой проект создателям киевского издания Reed, а сам занялся новым сервисом для аренды вещей Locolo. Тогда же главным редактором был назначен Андрей Бродецкий.



Издание Apparat было основано в 2013 году бывшим шеф-редактором петербургского The Village и экс-маркетологом Look At Me Артёмом Игнатьевым, который планировал рассказывать читателям о мобильных приложениях, гаджетах и их влиянии на общество. В 2014 году проект был перезапущен. Его миссией стало создание сайта про «новое общественное устройство, про общество, про то, как оно меняется под влиянием современных технологий».

Фото: Facebook Reed