Андрей Боборыкин – о лайфстайл-медиа, которых нет, и как будет развиваться bit.ua

Genesis – одна из крупнейших digital-media компаний в этой части мира, поэтому конкурировать по величине компании с Genesis невозможно, особенно в медиа. Если говорить о причинах, почему я ушел: есть потолок – что тебе компания может дать и что ты можешь дать компании. К этому потолку мы пришли с обеих сторон. Компания продолжает развиваться, там запускаются новые крупные проекты, но мне как профессионалу нужны уже иные цели и челленджи для дальнейшего роста.

На bit.ua была вакансия, мы пообщались с Татьяной Гриневой (издатель сайта) и решили наконец-то сделать в Украине полноценное digital-first, лайфстайл-медиа. Для текущей медийной ситуации это крутой вызов. Если бы нужно было сделать что-то абсолютно с нуля, я бы не взялся. Все-таки bit.ua уже больше шести лет, это определенного размера бренд, который кочует из разных категорий, но в принципе это платформа, на основе которой можно что-то сделать.