Андрей Боборыкин – о лайфстайл-медиа, которых нет, и как будет развиваться bit.ua

Почему в Украине нет лайфстайл-журналистики, как будет развиваться bit.ua и что не так с телевизионным рынком.
С 28 августа главным редактором лайфстайл-издания bit.ua стал Андрей Боборыкин. До этого он работал редакционным директором в Genesis Media, которая создавала популярные медиа в Африке и Азии. О деталях своей прежней работы Боборыкин рассказывал ранее в интервью «Телекритике».
Сейчас же мы пообщались с Андреем о том, на каком уровне находится лайфстайл-журналистика в Украине, что ее ждет и как будет развиваться bit.ua.
О причинах ухода из Genesis
Genesis – одна из крупнейших digital-media компаний в этой части мира, поэтому конкурировать по величине компании с Genesis невозможно, особенно в медиа. Если говорить о причинах, почему я ушел: есть потолок – что тебе компания может дать и что ты можешь дать компании. К этому потолку мы пришли с обеих сторон. Компания продолжает развиваться, там запускаются новые крупные проекты, но мне как профессионалу нужны уже иные цели и челленджи для дальнейшего роста.
На bit.ua была вакансия, мы пообщались с Татьяной Гриневой (издатель сайта) и решили наконец-то сделать в Украине полноценное digital-first, лайфстайл-медиа. Для текущей медийной ситуации это крутой вызов. Если бы нужно было сделать что-то абсолютно с нуля, я бы не взялся. Все-таки bit.ua уже больше шести лет, это определенного размера бренд, который кочует из разных категорий, но в принципе это платформа, на основе которой можно что-то сделать.
О задачах в bit.ua
Мы сделали стратегию развития на ближайшие несколько месяцев. Будем двигаться в эту сторону. Мы планируем запускать несколько тематических направлений в рамках bit.ua, они не все будут касаться сити-гайда, но будут поделены на разные, четко очерченные сегменты аудитории. Например, сейчас мы запускаем «Еду». Это все, что касается еды и алкоголя, который очень любят в нашей стране. Мы точно будем делать еще направление детей и развивать тему фитнеса и здорового питания. Что-то будут перформить лучше, а что-то хуже, но трафик вырастет у нас значительно. Это у нас заложено в плане. Будут еще несколько, которые мы еще не утвердили. Под каждое направление мы планируем расширять редакцию, и я думаю, что будем делать видеоконтент.
«Моя задача – систематизировать рабочий процесс и делать больше контента»
Мы будем активно внедрять KPI в редакции. Будем много уделять внимания трафику из Facebook и KPI всей редакции будет выстраиваться исходя из него. Это тот источник трафика, который позволяет получить фидбек качества того, что ты написал самым быстрым способом. Если выстраивать KPI от общего трафика или CEO, то ты получаешь его намного позже или вообще не получаешь. Журналисты будут сами публиковать свои материалы в Facebook, наша редакция будет иметь полное представление, как наилучшим образом оптимизировать контент для социального трафика.
Что ждет bit.ua
Пока нужно все упорядочить, потому что у издания за последний год несколько раз менялся главный редактор. Каждый следующий приносил какие-то творческие идеи, материалы или просто садился и начинал придумывать что-то новое, вместо того чтобы упорядочить саму систему работы с контентом. Поэтому в сам контент я начал врываться только в последние пару дней, так как первое время нужно было просто понять, что с этим делать, как это привести в жесткую систему.
«Я ожидаю, что в перспективе трех-пяти лет ситуация в лайфстайл-журналистике улучшится»
Также будет развиваться bit.live, сейчас корректируем набор программ. Его довольно много. Мы анализируем перформансы отдельных шоу, одни будем закрывать, другие менять. Думаю, что немного упростим набор разных форматов, которые там есть, и не все из этого контента будет в формате live. Будут еще просто видео для Facebook, некоторые будут усложняться и выходить как полноценные видеопередачи.
Для чего это все инвестору
О конкурентах bit.ua
Наши конкуренты – это воскрешенный украинский The Village, Gloss, «Платформа». Но мне сложно воспринимать это как жесткую конкуренцию. Во-первых, на текущем медиаполе очень много пустого места. Даже если мы в ближайшее время выстроим мегаиздание, то для наших конкурентов будет куча места, чтобы сделать то же самое свое, и никто от этого не пострадает.
Есть масса тем, с которыми никто не работает. Я не вижу проблемы в конкуренции. Сейчас об этом вообще не нужно говорить, просто нет смысла.
Почему в Украине нет лайфстайл-журналистики
У нас вообще есть проблема с процессами. Даже у крупных общественно-политических изданий не все так гладко. Все почему-то начинают с творчества, а творчество – лишь один из компонентов правильного и жестко работающего издания. Мне интересно исходить именно из процессов.
«Медиа как технология – это хорошо выстроенный процесс»
О лайфстайл-журналистике Украины и Африки
Что будет в ближайшее время с лайфстайл-журналистикой в Украине
Если сравнивать ситуацию с телевидением, где один человек Алексей Семенов делает третий раз один и тот же канал... Явно что-то не так с телевизионным рынком, когда чувак просто клепает клон себя в третий раз. В лайфстайле просто ничего нет, нечего копировать, не на что ориентироваться.