ТЕЛЕКРИТИКА

Андрей Боборыкин – о лайфстайл-медиа, которых нет, и как будет развиваться bit.ua

Главред bit.ua рассказал о своих новых вызовах и целях

Бизнес

Почему в Украине нет лайфстайл-журналистики, как будет развиваться bit.ua и что не так с телевизионным рынком.


С 28 августа главным редактором лайфстайл-издания bit.ua стал Андрей Боборыкин. До этого он работал редакционным директором в Genesis Media, которая создавала популярные медиа в Африке и Азии. О деталях своей прежней работы Боборыкин рассказывал ранее в интервью «Телекритике».

Сейчас же мы пообщались с Андреем о том, на каком уровне находится лайфстайл-журналистика в Украине, что ее ждет и как будет развиваться bit.ua.

О причинах ухода из Genesis

Фото здесь и далее: Ната Боровик

Genesis – одна из крупнейших digital-media компаний в этой части мира, поэтому конкурировать по величине компании с Genesis невозможно, особенно в медиа. Если говорить о причинах, почему я ушел: есть потолок – что тебе компания может дать и что ты можешь дать компании. К этому потолку мы пришли с обеих сторон. Компания продолжает развиваться, там запускаются новые крупные проекты, но мне как профессионалу нужны уже иные цели и челленджи для дальнейшего роста.

На bit.ua была вакансия, мы пообщались с Татьяной Гриневой (издатель сайта) и решили наконец-то сделать в Украине полноценное digital-first, лайфстайл-медиа. Для текущей медийной ситуации это крутой вызов. Если бы нужно было сделать что-то абсолютно с нуля, я бы не взялся. Все-таки bit.ua уже больше шести лет, это определенного размера бренд, который кочует из разных категорий, но в принципе это платформа, на основе которой можно что-то сделать.

О задачах в bit.ua

Мы сделали стратегию развития на ближайшие несколько месяцев. Будем двигаться в эту сторону. Мы планируем запускать несколько тематических направлений в рамках bit.ua, они не все будут касаться сити-гайда, но будут поделены на разные, четко очерченные сегменты аудитории. Например, сейчас мы запускаем «Еду». Это все, что касается еды и алкоголя, который очень любят в нашей стране. Мы точно будем делать еще направление детей и развивать тему фитнеса и здорового питания. Что-то будут перформить лучше, а что-то хуже, но трафик вырастет у нас значительно. Это у нас заложено в плане. Будут еще несколько, которые мы еще не утвердили. Под каждое направление мы планируем расширять редакцию, и я думаю, что будем делать видеоконтент.

«Моя задача – систематизировать рабочий процесс и делать больше контента»

Конкретных задач по трафику не стоит. Есть мой прогноз, как будет расти трафик в этих направлениях и мы будем проверять все эти гипотезы. Я думаю, через несколько месяцев bit.ua будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Будет много конкретных тематических направлений. Моя задача – все это систематизировать и делать больше контента, который будет таргетиться на конкретную аудиторию.

Любое медиа нужно начинать с правильно выстроенных редакционных процессов. Это то, чего не хватает большинству СМИ в Украине. Приходит главный редактор – и сразу начинает заниматься творчеством, фонтанировать идеями, без понимания, как эти идеи эффективно реализовать.

Мы будем активно внедрять KPI в редакции. Будем много уделять внимания трафику из Facebook и KPI всей редакции будет выстраиваться исходя из него. Это тот источник трафика, который позволяет получить фидбек качества того, что ты написал самым быстрым способом. Если выстраивать KPI от общего трафика или CEO, то ты получаешь его намного позже или вообще не получаешь. Журналисты будут сами публиковать свои материалы в Facebook, наша редакция будет иметь полное представление, как наилучшим образом оптимизировать контент для социального трафика.

Что ждет bit.ua

Я надеюсь, уже все стало более структурировано, в том числе для сотрудников редакции. Я делюсь с ними базой своих знаний, но пока работаю лишь неделю. За это время фундаментально изменилось лишь то, что появилось фиксированное время планерки, которая проходит каждый день в 10:30, и все знают, что нужно быть в это время на месте.

Пока нужно все упорядочить, потому что у издания за последний год несколько раз менялся главный редактор. Каждый следующий приносил какие-то творческие идеи, материалы или просто садился и начинал придумывать что-то новое, вместо того чтобы упорядочить саму систему работы с контентом. Поэтому в сам контент я начал врываться только в последние пару дней, так как первое время нужно было просто понять, что с этим делать, как это привести в жесткую систему.

«Я ожидаю, что в перспективе трех-пяти лет ситуация в лайфстайл-журналистике улучшится»

Мы думали над тем, чтобы развивать сити-гайды в других городах для местной аудитории, но по большому счету этот контент нужен в первую очередь киевской аудитории. Одесса и Львов наводняются туристами, которым нужно знать, куда стоит пойти, где жить. Мы будем это вести, но это не будет отдельными изданиями.

Также будет развиваться bit.live, сейчас корректируем набор программ. Его довольно много. Мы анализируем перформансы отдельных шоу, одни будем закрывать, другие менять. Думаю, что немного упростим набор разных форматов, которые там есть, и не все из этого контента будет в формате live. Будут еще просто видео для Facebook, некоторые будут усложняться и выходить как полноценные видеопередачи.

Для чего это все инвестору

Глобально – инвестор хочет заработать. bit.ua выходит в плюс, но инвестор хотел бы, чтобы этот плюс был больше. Сейчас такая ситуация в медийной среде, что есть возможность быстро развернуться по-крупному. Конкуренция низкая, зарплаты невысокие, хорошее время, чтобы это сделать.

О конкурентах bit.ua

Наши конкуренты – это воскрешенный украинский The Village, Gloss, «Платформа». Но мне сложно воспринимать это как жесткую конкуренцию. Во-первых, на текущем медиаполе очень много пустого места. Даже если мы в ближайшее время выстроим мегаиздание, то для наших конкурентов будет куча места, чтобы сделать то же самое свое, и никто от этого не пострадает.

Есть масса тем, с которыми никто не работает. Я не вижу проблемы в конкуренции. Сейчас об этом вообще не нужно говорить, просто нет смысла.

Почему в Украине нет лайфстайл-журналистики

У меня есть определенная проблема моих взглядов, ведь я пришел из мира абсолютно других порядков и цифр. Для меня сайт с трафиком 400 тысяч пользователей в месяц – это все равно что его нет. Я вижу у нас конкретную проблему – медиа слишком политизированы. То, что не о политике, априори не считается чем-то важным, чем-то стоящим коммерческого внимания. Не было запроса на школу лайфстайл-журналистики, поэтому она не развивалась. Есть люди, которые делают какие-то конкретные крутые вещи, но системно никто не подходил к построению большого лайфстайл-издания.

У нас вообще есть проблема с процессами. Даже у крупных общественно-политических изданий не все так гладко. Все почему-то начинают с творчества, а творчество – лишь один из компонентов правильного и жестко работающего издания. Мне интересно исходить именно из процессов.

«Медиа как технология – это хорошо выстроенный процесс»

Выстроенная работа – это когда есть издание, у него главный редактор, еще несколько редакторов и фрилансеры. Однажды главред получает конверт с сибирской язвой и умирает. Издание продолжает работать, потому что его возглавляет один из редакторов, который к этому готов и знает, что нужно делать. Это медиа, которое работает, как машина по производству контента. Медиа как технология – это хорошо выстроенный процесс.

О лайфстайл-журналистике Украины и Африки

Она у нас на более сложном уровне. В Африке, с точки зрения наполнения, это все на 15 лет позади. Там зарождаются светские хроники, фешен и так далее. Это понятно, потому что там огромная пропасть между богатым населением и бедным. Людей, который живут на один доллар в день, 99 процентов, и 0,1 процента людей, которые живут на 1000 долларов в день. Для каждой аудитории есть свои издания. Если копнуть глубже, то в итоге всех интересует одно и то же. Фундаментальной разницы нет, только на уровне тонкостей.

Что будет в ближайшее время с лайфстайл-журналистикой в Украине

Рекламные деньги будут продолжать уходить в интернет, соответственно, улучшится в целом экономическая ситуация. Это все повлияет на programmatic и рынок нативной рекламы. Исходя из этого будет усложняться, расти конкуренция в лайфстайл-сегменте. У меня достаточно хороший прогноз. Я ожидаю, что в перспективе трех-пяти лет ситуация улучшится. Инвесторам нужно уходить с этой заточки на общественно-политические форматы.

Если сравнивать ситуацию с телевидением, где один человек Алексей Семенов делает третий раз один и тот же канал... Явно что-то не так с телевизионным рынком, когда чувак просто клепает клон себя в третий раз. В лайфстайле просто ничего нет, нечего копировать, не на что ориентироваться.

«Никто не рассматривает медиа как бизнес»

Я не думаю, что в ближайшее время будет бум на лайфстайл-издания, все будут продолжать развивать то, что уже есть. У нас просто нет середины в digital-лайфстайле. Это либо онлайн-придаток к журналу, как сайт XXL, который непонятно зачем нужен, хотя с самим журналом все хорошо, либо это прихоть богатой женщины – иметь модное онлайн-издание, не понимая, как это работает и зачем это вообще нужно, кроме статусности. Никто не рассматривает медиа как бизнес.

Главное в разделе

Бизнес

Гендиректором канала «Прямой» стала Евгения Захарова

Бизнес

Марина Леончук ушла с «1+1» на канал «Прямой»

Популярное на Телекритике



Дуся

Александр Роднянский: «Телевидение переживает последний этап своего существования»

Культура

5 новых сериалов сентября

Бизнес

Гендиректором канала «Прямой» стала Евгения Захарова

Бизнес

Марина Леончук ушла с «1+1» на канал «Прямой»