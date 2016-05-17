Андрей Баштовой перезапускает в Киеве издание The Village

На киевском рынке городских проектов появится еще один участник - издание The Village снова запускается в Киеве, но теперь уже по франшизе, сообщает AIN.UA.
Возглавит издание в Киеве журналист Андрей Баштовой.
Данное решение в российском медиахолдинге Look At Media объясняют стабилизацией украинского медиарынка. "Наши партнеры видят, что рынок стабилизировался, объединив их понимание рынка и наши знания в области медиа и спецпроектов, мы можем создать отличный востребованный продукт", - говоритCEO холдинга Алексей Аметов.
В данном случае речь идет не о киевском представительстве российского издания, а о франшизе, права на которую купило рекламное агентство, которое является партнером холдинга, «Апрель-медиа». Холдинг Look At Media будет получать процент от оборота франшизы.
"Форматы и темы будут соответствовать глобальному подходу The Village: интересные истории про город и горожан, новости и актуальные события. Монетизация будет смешанной - классическая медийная реклама, спецпроекты и нативная реклама. В структуре доходов будет паритет этих источников", - рассказывает Аметов.
Как известно, Андрей Баштовой работал на «Громадському ТБ» на должности Head of Digital платформи hromadske.ua.
Напомним, киевский The Village закрылся в сентябре 2013 года. Тогда проект возглавлял Евгений Сафонов, который в 2014 году он стал главой интернет-журнала о фотоиндустрии Bird In Flight.
В декабре 2016 года Look At Media объявил о запуске проекта The Village+ для развития региональных представительств интернет-газеты о жизни города The Village по франшизе.
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