Андрей Алферов ушел с «Радио Вести»

Напомним, Андрей Алферов вел на «Радио Вести» программы «Кино с Алферовым» и «Первые на Луне». Кроме того, он был ведущим проекта 3s.tv|movies на телеканале Савика Шустера 3s.tv, который с сегодняшнего дня прекратилвещание. До этого в разные годы работал на канале «СІТІ», «1+1» в качестве руководителя киноредакции и ведущего авторского проекта «Подпольная империя».

23 февраля, регулятор лишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове. В этот же день стало известно, что трое топ-менеджеров покидают радиостанцию с 1 марта. 24 февраля коллективу «Радио Вести» была представлена новый директор по производству Юлия Кугитко. А вечером в эфире в прямом эфире программы «Постфактум» со своими слушателями попрощался Дмитрий Тузов. Также о своем уходе сообщили Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко.

Мыкола Вересень, который ведет на «Радио Вести» программу «Шоу Вересня», сообщил, что пока не определился, продолжит ли сотрудничать с радиостанцией, но отметил, что больше склоняется к тому, чтобы также уйти.

Фото: Facebook-страница FEDORIV Hub