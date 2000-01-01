Андре Тан выпустил на подиум UFW участниц кастинга «Модель XL»

Локацией показа стал легендарный паркет танцевального проекта «Танці з зірками». Как отметил дизайнер, новую коллекцию плюс сайз ждали многие его клиентки. В 2017-м году в показе Андре Тана уже выступали модели плюс, лицом его коллекции тогда была победительница первого сезона шоу «Модель XL» Мария Павлюк.

«Я невероятно счастлив, что после первого сезона нашего проекта много брендов расширили размерную сетку одежды или запустили линейку плюс сайз. Я снова ищу на проекте лицо собственной коллекции a.Tan Plus. Девушки, которые вышли сегодня на подиум, достойно представили новые модели одежды, но кто из них станет лицом, зрители узнают в финале проекта», - прокомментировал дизайнер и член жюри «Модель XL» Андре Тан.

Реалити шоу о пышных красотках стартует сегодня в 21:30 и будет выходить в это же время каждый вторник на телеканале “1+1”.