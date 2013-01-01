Анатолий Анатолич уходит с канала «1+1»

Завтра, 21 июля, телеведущий Анатолий Анатолич проведет свой последний прямой эфир в качестве ведущего утреннего шоу «Сніданок з 1+1», сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

"Я с большим уважением и благодарностью отношусь ко всей команде проекта, которая многому меня научила. Но теперь настало время для новых мечтаний и новых перемен", – говорит он.

По словам директора департамента утреннего вещания канала Юлии Жмакиной, телеведущий привнес в эфиры «Сніданку» много легкости. "Мы постараемся эту атмосферу сохранить. Мне кажется, это были счастливые годы сотрудничества. Толя очень вырос как профессионал в «Сніданку з 1+1». Желаем успехов в новом этапе его карьеры", – добавляет она.

Команда «Сніданку» готовит для Анатолия Анатолича много сюрпризов в завтрашнем эфире. А кто станет новым соведущим Марины Леончук, канал сообщит позже.

Напомним, Анатолий Анатолич проработал на «1+1» четыре года – первый его эфир в студии «Сніданку з 1+1» состоялся 1 марта 2013 года.

Фото: Пресс-служба «1+1»