Анатолий Анатолич стал ведущим канала «Прямой»

Напомним, 21 июля Анатолий Анатолич провелсвой последний прямой эфир в качестве ведущего утреннего шоу «Сніданок з 1+1». Тогда он не сообщил, почему увольняется с «1+1», отметив лишь, что "настало время для новых мечтаний и новых перемен".

Телеканал «Прямой» запустится 24 августа на базе канала «Тонис». Сотрудничество с ним уже подтвердили Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Александр Лирчук, Каролина Ашион и Ольга Горбачева.